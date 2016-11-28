Томаринцев на Крещение поили бесплатным чаем с шиповником и лимоном

В Томари настоятель Крестовоздвиженского храма города иерей Алексий провёл в ночь с 18 на 19 января всенощное бдение и ночную божественную литургию, по окончании которых освятил воду в храме и поспешил порадовать жителей города, ожидавших его до часа ночи около иордани на реке Томаринка. Здесь в окунании в ледяную реку приняли участие около 90 человек. Специально для них рядом с прорубью были установлены палатки для переодевания, организовано освещение переносными светильниками, дежурили сотрудники МЧС, медики, представители экстренных служб и районной администрации. Все окунавшиеся и сочувствующие могли совершенно бесплатно согреть себя горячим сладким чаем, заваренным с шиповником и лимоном. А также бесплатно посетить на протяжении ночи городскую баню, чтобы отогреться после участия в священном обряде.

В Красногорском храме Иерусалимской иконы Божией Матери всенощное бдение 18 января прошло раньше, с четырёх часов вечера. Но божественную литургию и освящение воды провели уже наутро 19 января. Тогда же ближе к обеду организовали крестный ход на иордань, обустроенную на протоке озера Айнского. Здесь также дежурили представители экстренных служб, которые не просто наблюдали за происходящим, но и помогали окунающимся входить в иордань, погружаться в воду и выходить из неё. Желающих искупаться здесь было меньше, чем в Томари. Но зато были и семьи, которые погружались в ледяную воду вместе с детьми.

Окунание в прорубь в православный праздник Крещения Господня является устоявшейся традицией жителей Томаринского района. При этом уже не первый год в нём принимают участие не только религиозные жители муниципалитета. Поддержать верующих и показать своё уважение к их традициям приходят и томаринцы, далёкие от церковных традиций.