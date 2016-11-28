Следком проверит факт удаления почки у здоровой сахалинки

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску проводит проверку по факту врачебной ошибки, повлекшей удаление здорового органа пациентки, сообщила пресс-служба ведомства.

19 января 2017 года в сети Интернет опубликована информация о причинении медиками Сахалинской областной клинической больницы жительнице города Макарова тяжкого вреда здоровью в результате врачебной ошибки.

По данной информации незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, в марте 2015 года женщина поступила в хирургическое отделение областной больницы, где ей были проведены операции. В результате врачебной ошибки ей удалили здоровый орган – почку.

Следствие проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.