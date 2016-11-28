Власти Томари организовали доставку туристов на новый горнолыжный комплекс

Власти Томари организуют трансфер островных туристов на новый горнолыжный комплекс, открывшийся в прошлый уикенд. В эту субботу, 21 января, южно-сахалинских лыжников и сноубордистов доставят туда двумя автобусами.

По словам главы администрации Томаринского района Александра Кобелева, далеко не все люди могут добраться в Томари - не у каждого есть своё авто, а ехать на общественном транспорте неудобно.

- Мы с начала декабря обсуждали различные варианты доставки горнолыжников и сноубордистов из Южно-Сахалинска. Изучали спрос, просчитывали экономику. Пока остановились на работе с организованными группами, - пояснил мэр.

В прошлые выходные мэрия запустила пробный рейс для сотрудников «Сахалинэнерго». Организовать поездку помог профсоюз предприятия. Это был уже не первый визит энергетиков на томаринский горнолыжный курорт. В начале года они приезжали семьями на личных автомобилях. В этот раз решили добраться на автобусе. По мнению Кобелева, незнакомым людям сложно скоординировать свои действия, если этим не занимается туристическое агентство. Предприятиям и их профсоюзам это сделать гораздо легче, поскольку они могут формировать группу из сотрудников, работающих в одном коллективе. - Здесь замечательно. Для начинающих – самое то. К тому же дёшево - всего 250 рублей за полдня. Можно спокойно учиться кататься, - поделился работник компании Михаил Довбыш.

Власти района надеются, что поток туристов в скором времени увеличится. Необходимо позаботиться о развитии инфраструктуры и повышении уровня комфорта. - Люди из других районов готовы приезжать к нам кататься и на горных, и на беговых лыжах. Многих пока останавливает отсутствие современной комфортной гостиницы и ресторана, а также отсутствие удобных маршрутов общественного транспорта. И мы постараемся, чтобы всё это у нас появилось, - заверил Кобелев. С организацией трансфера мы уже начали помогать. Ресторан в Томари откроется в конце января, мы выделили субсидию на приобретение части его оборудования в рамках программы поддержки предпринимательства. А идею строительства гостиницы рядом с горнолыжным комплексом поддержали в агентстве по туризму и областном правительстве. Так что со временем всё у нас будет.