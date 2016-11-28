Сахалинцев приглашают на очередной фестиваль японского кино

В Южно-Сахалинске с 27 по 29 января пройдет очередной фестиваль японских фильмов.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в Генеральном консульстве Японии в Южно-Сахалинске, по традиции он организован островным подразделением внешнеполитического ведомства Страны восходящего солнца при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

В программу вошли четыре картины японских кинематографистов разных лет. Они будут демонстрироваться в киноконцертном зале «Октябрь». Вход на сеансы свободный, но зрителям необходимо запастись бесплатными билетами. Их можно получить в кинотеатре за день до начала показа, а также непосредственно перед демонстрацией фильма. Справки о наличии мест по телефону (4242) 22-41-09.

Расписание

27 января

18:00 - открытие фестиваля

18:15 – фильм открытия «История прибытия в Токио» (109 мин.) (12+)

28 января

09:30 – фильм «Кошмар-чан: кино» (119 мин.) (12+)

19:20 – фильм «Танец лепестков» (90 мин.) (12+)

29 января

10:00 – фильм «Мораторий Тамако» (78 мин.) (12+)

19:20 – фильм «История прибытия в Токио» (109 мин.) (12+).