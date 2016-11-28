Вулкан Эбеко снова выбросил пепловые облака

Вулкан Эбеко на Пармушире продолжает выбрасывать пепловые облака. Утром 20 января зафиксировано три выброса: в 08:24, в 09:24 и около 12:00.

- Все три - со среднего кратера. Пепловые облака достигали сотен метров в высоту. Первое было самым мощным - высотой 1600 метров, протяженностью шлейфа более 15 км, - сообщил корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» ведущий инженер Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко.

Шлейф уходит на юг – в сторону горы Наседкина и перевала Кругозорного. Опасности для населения нет.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения KVERT, Эбеко присвоен оранжевый (высокий) код авиационной опасности. Это означает, что на вулкане в любое время возможны выбросы, опасные для самолетов. Пепел, попавший в турбины, может вывести их из строя. Для справки: самый высокий код – красный. По словам Котенко, с середины ноября 2016 года вулкан выбрасывает пепловые облака чуть ли не каждый день. Но увидеть их можно только в ясную погоду, как сегодня, или при западном ветре, когда в городе выпадает пепел. Этот выброс, например, зафиксирован 16 января.

Вулкан Эбеко расположен в северной части острова Парамушир, в 7 км к западу от города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.