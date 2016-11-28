Общественники Южно-Сахалинска обсудили визит Путина в Японию

Итоги недавнего визита президента России Владимира Путина в Японию и перспективы достигнутых там договоренностей стали темой обсуждения очередного заседания клуба «4 ноября», которое состоялось 19 января в областном центре.

Как подчеркнул бессменный ведущий клуба Игорь Андреев, наверное, не стоит касаться высоких материй, а лучше поговорить о том, что необходимо сделать в первую очередь на местном уровне – эти рекомендации будут переданы правительству Сахалинской области и японской стороне.

Первым взял слово генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано. Он, в частности, напомнил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ в последнее время встречались несколько раз и пришли к единому мнению, что отсутствие мирного договора между странами - явление ненормальное.

- Мы хотим открыть новую эпоху в наших взаимоотношениях, а Сахалин всегда был на передовой японо-российского сотрудничества, - сказал генконсул. Он также отметил, что реализация декабрьских договоренностей уже началась, с 1 января между Россией и Японией действует упрощенный визовый режим, вводятся многократные туристические визы, увеличен срок действия виз, в частности, для ученых, бизнесменов и т.д. Представитель МИД РФ в Южно-Сахалинске Владимир Носов сообщил, что в Министерстве иностранных дел уже идут консультации по еще большему смягчению визового режима, рассматривается и предложение губернатора области Олега Кожемяко о безвизовом обмене между жителями Сахалина и Хоккайдо.