Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы SKR против автохамов / «Губернским ведомостям» 25 лет
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
11:22 / Общество / заповедник «Курильский» / Год экологии  

На Кунашире открыли Год экологии

Сотрудники заповедника «Курильский» начали серию мероприятий в рамках стартовавшего в России Года экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Как сообщается на сайте учреждения, одним из главных событий года стало празднование 100-летия создания первого в нашей стране государственного природного заповедника «Баргузинский». Юбилей позволит привлечь внимание общества к вопросам сохранения и охраны природы. ООПТ – одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие в России и на планете в целом.

Учащихся Южно-Курильского района ждут экологические уроки, конкурсы и акции. В школах райцентра и сельских населенных пунктов прошли тематические уроки и открылись выставки детских рисунков. Например, в средней школе Крабозаводского школьники участвовали в интерактивной программе «В гостях у природы». Они в форме театрализованного представления продемонстрировали и выучили со зрителями правила поведения в лесу, составили учебник экологической грамотности.

Первые уроки о заповедной системе России на Южных Курилах прошли ещё в конце 2016 года. Школьники всех школ района нарисовали больше 150 картинок с изображением охраняемых представителей фауны. Их работы стали экспонатами четырех выставок в школах Малокурильского, Крабозаводского, на Шикотане, в Южно-Курильске и в районном Доме культуры на Кунашире. В феврале ко дню рождения заповедника «Курильский» откроется экспозиция в районном краеведческом музее. Выставки предполагается сделать передвижными в культурно-досуговых и образовательных организациях на островах Южно-Курильского района – Кунашире и Шикотане, чтобы с работами детей и подростков могли познакомиться как можно больше людей, а некоторые работы поедут и в другие заповедные уголки России.

В течение года в школах района пройдут уроки в рамках акции «Всероссийский заповедный урок». Проект разработан эколого-просветительским центром «Заповедники» в рамках программы «Движение друзей заповедных островов» при поддержке комитета общественных связей Москвы, «Мосприроды», Минприроды и Минобрнауки России.

«Заповедный урок» – это школа экологических знаний для детей разных возрастов. Продолжительность одного урока – 45 минут, он может проходить как отдельное самостоятельное занятие, так и в рамках предметов естественно-научного цикла (биология, география, окружающий мир), и гуманитарных дисциплин (история, обществознание, литература). Универсальность программы состоит в том, что подключиться к акции и проводить занятия могут педагоги, сотрудники особо охраняемых природных территорий, волонтеры.

Для проведения акции в Интернете уже начала действовать онлайн-площадка заповедныйурок.рф. Ресурс дает возможность включиться в акцию всем школам, экологическим кружкам и клубам, всем охраняемым территориям России, поделиться своими знаниями и опытом, открывает возможности сбора и распространения методик проведения интерактивных заповедных уроков. За один урок возможно лишь начать рассказ о заповедной системе России, поэтому организаторы акции рекомендуют провести целый ряд занятий и вдохновить детей на реализацию проектов на благо своей заповедной территории.

Фото с сайта заповедника «Курильский»

Теги  Школьники Заповедник «Курильский» Год экологии

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

16 января / Общество

Красота по-сахалински

На вопросы сахалинцев отвечает косметолог-эстетист Олеся Шатковская

11 января / Общество

Территория спасения

О деятельности организации и что делать при обнаружении бездомных животных

Афиша
13 января
Молодые художники Сахалина
Сахалинский областной художественный музей

Их картины были частью экспозиции японской выставки «Саппоро Мирай»
22 января
Пиковая дама
Чехов-центр

Моноспектакль ведущего актера театра им. Вахтангова Евгения Князева
29 января
Восхождение на гору Московская
Южно-Сахалинск

Его участниками могут стать все желающие старше 18 лет
22 января
Всемирный день снега
СТК «Горный воздух»

Южносахалинцев ждет обширная культурно-спортивная программа

Спецпроекты

20 января / Просто жизнь: авторская колонка

Секреты восприятия

Если хочешь по-настоящему узнать какой-то город, нужно побывать в нем в разное время года

19 января / Найдись, хозяин!

Просто Лапа

Очевидно, эту кошку предали: переехали в новое жилье и просто не захотели брать с собой

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Электроника / Оргтехника и расходники / № 1387
Шнуры и переходники - на микрорынке "Янтарь"
Работа / Предлагаю / № 1386
500 руб.
Тайный покупатель
Работа / Предлагаю / № 1385
500 руб.
Тайный покупатель
Работа / Предлагаю / № 1384
500 руб.
Тайный покупатель
Услуги / Предложения / № 1383
Избавляемся от Кредитов!
Для дома и дачи / Ремонт и строительство / № 1382
580 руб.
Фасадные панели Ханьи со склада в Уссурийске
Услуги / Предложения / № 1381
300 руб.
Математика, электротехника (ОТЦ), теормех, строймех, сопромат, English
Недвижимость / Квартиры / № 1380
1000000 руб.
ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, В ДВУХ КВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПОСЕЛКЕ ОНОР.
Недвижимость / Квартиры / № 1379
1950000 руб.
3-х комнатная квартира г. Семёнов Нижегородской области
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1378
2400 руб.
ПИК СМЕЛЫЙ

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Сахалинский совхоз «Тепличный» на 40% перевыполнил план по овощам

Осталось работать на понижение цены. Если такими темпами продолжать, то Сахалин станет кормильцем Дальнего Востока как в былые времена..., а там и азиатский рын...
читать дальше

Л Алексей

Прелюдия успеха

Диана - большая умница! Успехов на предстоящих областной теоретической олимпиаде и на областном конкурсе пианистов на лучшее исполнение ПКФ, которые уже не за горами!

Прирученная любовь

белочка - просто красавишна

Читать все комментарии

Популярное в блогах

29 ноября 2016 17:02
«Косолапый Новый год»!
28 ноября 2016 15:21 1
Я вбираю спорт и здоровье
8 декабря 2016 15:09 2
Общественники известили общественность об её мнении

Популярное

18 января 12:57 / Общество / Тепличный / овощи
Сахалинские школьники получают бесплатные огурцы от «Тепличного»
18 января 16:08 / Общество / спасатели / фейерверк
Сахалинцев просят помочь земляку-спасателю
15 января 00:00 / Общество / болезни / лечение
На Сахалине появился новый центр микрохирургии глаза
16 января 18:35 / Общество / благотворительность / проекты
В Южно-Сахалинске появятся благотворительные магазины
14 января 21:21 / Общество / горнолыжный спорт / спортивный комплекс   1
На Сахалине появился пятый горнолыжный подъемник
19 января 10:41 / Общество / Крещение / православие
Сотни южносахалинцев приняла в крещенскую ночь иордань городского парка
16 января 12:55 / Общество / красота / косметика   4
Красота по-сахалински

Тэги

Снег Дети Праздник Полиция Следком Автомобили Спортсмены Конкурсы Лыжи Соревнования

Персоны

Опросы

Что вы коллекционировали в детстве?
  190 (27%)
  169 (24%)
  88 (12%)
  45 (6%)
  34 (5%)
  62 (9%)
  126 (18%)



Конкурсы Человек года Политика Поможем всем миром Правовой ликбез Экономика Просто жизнь: авторская колонка Общество Стихи для ветерана Происшествия Культура Острова моей любви Спорт Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru