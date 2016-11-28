На Кунашире открыли Год экологии

Сотрудники заповедника «Курильский» начали серию мероприятий в рамках стартовавшего в России Года экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Как сообщается на сайте учреждения, одним из главных событий года стало празднование 100-летия создания первого в нашей стране государственного природного заповедника «Баргузинский». Юбилей позволит привлечь внимание общества к вопросам сохранения и охраны природы. ООПТ – одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие в России и на планете в целом.

Учащихся Южно-Курильского района ждут экологические уроки, конкурсы и акции. В школах райцентра и сельских населенных пунктов прошли тематические уроки и открылись выставки детских рисунков. Например, в средней школе Крабозаводского школьники участвовали в интерактивной программе «В гостях у природы». Они в форме театрализованного представления продемонстрировали и выучили со зрителями правила поведения в лесу, составили учебник экологической грамотности.

Первые уроки о заповедной системе России на Южных Курилах прошли ещё в конце 2016 года. Школьники всех школ района нарисовали больше 150 картинок с изображением охраняемых представителей фауны. Их работы стали экспонатами четырех выставок в школах Малокурильского, Крабозаводского, на Шикотане, в Южно-Курильске и в районном Доме культуры на Кунашире. В феврале ко дню рождения заповедника «Курильский» откроется экспозиция в районном краеведческом музее. Выставки предполагается сделать передвижными в культурно-досуговых и образовательных организациях на островах Южно-Курильского района – Кунашире и Шикотане, чтобы с работами детей и подростков могли познакомиться как можно больше людей, а некоторые работы поедут и в другие заповедные уголки России.

В течение года в школах района пройдут уроки в рамках акции «Всероссийский заповедный урок». Проект разработан эколого-просветительским центром «Заповедники» в рамках программы «Движение друзей заповедных островов» при поддержке комитета общественных связей Москвы, «Мосприроды», Минприроды и Минобрнауки России. «Заповедный урок» – это школа экологических знаний для детей разных возрастов. Продолжительность одного урока – 45 минут, он может проходить как отдельное самостоятельное занятие, так и в рамках предметов естественно-научного цикла (биология, география, окружающий мир), и гуманитарных дисциплин (история, обществознание, литература). Универсальность программы состоит в том, что подключиться к акции и проводить занятия могут педагоги, сотрудники особо охраняемых природных территорий, волонтеры. Для проведения акции в Интернете уже начала действовать онлайн-площадка заповедныйурок.рф. Ресурс дает возможность включиться в акцию всем школам, экологическим кружкам и клубам, всем охраняемым территориям России, поделиться своими знаниями и опытом, открывает возможности сбора и распространения методик проведения интерактивных заповедных уроков. За один урок возможно лишь начать рассказ о заповедной системе России, поэтому организаторы акции рекомендуют провести целый ряд занятий и вдохновить детей на реализацию проектов на благо своей заповедной территории.