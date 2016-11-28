Тойота-центр предлагает юным сахалинцам нарисовать автомобиль мечты

Тойота-центр Южно-Сахалинск предлагает сахалинцам в возрасте до 15 лет принять участие в Международном конкурсе детского рисунка «Автомобиль мечты». Работы принимаются до 26 февраля 2017 года.

Для участия в конкурсе необходимо:

1. Придумать и нарисовать автомобиль будущего с полезной функцией для человечества.

2. Придумать название и краткое описание для автомобиля, раскрывающее его идею.

3. Внимательно заполнить анкету участника печатными буквами. Все поля анкеты обязательно должны быть заполнены. Анкета должна быть подписана как участником, так и одним из родителей или законным представителем.

4. Обязательно прикрепить к оборотной стороне работы анкету участника, с помощью клея или клейкой ленты. Пожалуйста, не используйте скрепки, степлер или любые другие ненадежные материалы.

Требования к работам:

1. Рисовать рекомендуется на бумаге формата А3 (297мм х420мм).

Допустимые форматы бумаги: 392мм х 542мм, 271мм х 392мм, А4(210мм х 297мм).

2. Материалы для рисования

Разрешается использовать такие художественные материалы как: цветные карандаши, краски, фломастеры, пастель, восковые мелки и другие материалы, которые не смажутся и не испачкают работу.

3. Рисунки обязательно должны быть цветными с полностью закрашенным фоном. Чёрно-белые работы к участию в конкурсе не принимаются.

4. Рисунок должен быть нарисован от руки.

Также допустимо использование техник коллажа и аппликации.

5. К участию не принимаются работы, выполненные с помощью компьютерной графики, фотоколлажа, готовых стикеров и наклеек.

6. Работа должна быть нарисована рукой ребенка. Помощь взрослых и коллективное творчество недопустимы!

7. Внимательно заполните анкету Участника, заполнив все поля, и прикрепите ее к обратной стороне рисунка на скотч или клей.

Как упаковать работу:

- Принесите свою работу в Тойота Центр Южно-Сахалинск, и вам помогут правильно упаковать рисунок и заполнить анкету участника.

- При отправке работ самостоятельно:

1. убедитесь, что работа не повреждена.

2. поместите работу между плотным картоном, чтобы она не повредилась при транспортировке.

3. если у вас несколько работ, положите между ними лист бумаги.

4. прикрепите правильно заполненную анкету.

Как отправить работу на конкурс:

- Принести работу до 26 февраля 2017 года в официальный дилерский центр Toyota в г. Южно-Сахалинск, по адресу: пр. Мира 57-Б, ежедневно с 9:00 до 21:00.

- Отправить работу по адресу: 105062, г. Москва, ул.Макаренко д. 2/21 стр. 2, офис компании Avantgarde, с пометкой - Toyota, конкурс детского рисунка "Автомобиль мечты".

Победители:

Работы участников будут оцениваться в трёх возрастных категориях:

1. От 0 до 7 лет;

2. От 8 до 11 лет;

3. От 12 до 15 включительно.

Голосование жюри пройдёт в период с 13 по 14 марта 2017года. Всего по итогам голосования будет определено 9 Победителей и Призёров

Работы Золотых, Серебряных и Бронзовых победителей и призеров будут отправлены на Международный этап конкурса в Японию. По итогам Международного конкурса определятся победители, которые вместе с семьей отправятся на церемонию награждения в Японию.

На официальном сайте конкурса с 9 по 19 марта 2017 года пройдет голосование за «Приз зрительских симпатий», в котором каждый желающий сможет проголосовать за понравившиеся работы. По итогам голосования также будут выбраны 3 призёра, по одному в каждой возрастной категории.

Победителей и призёров национального этапа конкурса «Автомобиль мечты» ждут ценные призы от компании Toyota и партнёров конкурса.

Все подробности о Конкурсе можно узнать в Тойота ЦентреЮжно-Сахалинск по адресу: пр. Мира 57-Б, ежедневно с 9:00 до 21:00, телефон: 505-005, +79625814180

Официальный сайт Конкурса: http://dreamcar.toyota.ru/