Расчистку крыш в Холмском районе контролирует мэр

В Холмском районе проходят рейды по очистке кровель от наледи, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования.

Проверку проводят административные комиссии и прокуратура. Ответственность за очистку кровель ото льда по своему жилищному фонду несут управляющие компании и организации, в чьем ведении находятся строения. В соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания очистка кровель от наледи, снега и сосулек на сторонах крыш, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться немедленно, по мере их образования, с установкой ограждений на опасных участках.

Ответственный секретарь районной административной комиссии Лилия Ри рассказала, что, согласно этим правилам, в городском округе проводятся рейды и выдаются предписания руководителям и юридическим лицам.

- Даем им очень сжатые сроки во избежание опасных ситуаций. Организации работают, никто не игнорирует наши предписания. По мере возможности с привлечением спецтехники они устраняются, - отметила она.

В случае недобросовестного выполнения своих обязанностей управляющими компаниями жители могут сообщить о нарушениях в единую диспетчерскую службу по номеру 2-04-06 и в административную комиссию, уполномоченную рассматривать дела об административных правонарушениях, по телефону 2-04-36.

По словам мэра Андрея Сухомесова, сообщения в единую диспетчерскую службу находятся на контроле властей муниципального образования.

- О них знаю я, как и заместитель главы районного ЖКХ. Конечно, правильнее было бы работать с управляющей компанией, но, к сожалению, не все наши руководители УК реагируют своевременно на просьбы жителей, - рассказал мэр.

Только за последние два дня административной комиссией было вынесено более 60 предписаний. Для юридических лиц предусмотрена ответственность в размере от 15 до 50 тыс. рублей. Но порой никакие деньги не смогут помочь при несчастном случае. Поэтому, проходя зимой мимо домов, соблюдайте предельную осторожность.