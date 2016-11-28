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15:16 / Общество / больницы / оборудование  

Новый микроскоп сократил очереди в горбольницу Южно-Сахалинска

Современный операционный офтальмологический микроскоп появился в больнице имени Анкудинова в Южно-Сахалинске.

Аналогов нового аппарата японского производства Topcon OMS800 в области нет. На его покупку ушло более 13 млн рублей. Как рассказал корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» заведующий офтальмологическим отделением Евгений Бутенко, микроскоп приобрели в декабре прошлого года по инициативе главы региона Олега Кожемяко.

- Современная оптика аппарата позволила значительно улучшить визуализацию во время операций. Это очень важно, особенно при оперативном лечении сложных глазных заболеваний, - отметил доктор. - Микроскоп имеет множество опций, которые дают возможность лечить не только катаракту и глаукому, но и проводить операции при заболевании сетчатки стекловидного тела. За счёт специальных магнитных движков им легко управлять. Это позволяет сократить время операции до 10-15 минут.

По словам врача, такое оборудование было необходимо медучреждению. В прошлом году, чтобы вылечить катаракту, людям приходилось занимать очередь за 4-5 месяцев. Теперь время ожидания составляет меньше месяца.

Пенсионерка Людмила Гришина уже опробовала аппарат, когда лечила левый глаз.

- Операция заняла всего пять минут. Даже и не ожидала, что всё будет так быстро и безболезненно, - поделилась 70-летняя пациентка. - На следующий день я сняла повязку и поняла, что вижу намного лучше. До этого всё было в тумане, а сейчас всё прекрасно, я очень рада. Надеюсь, скоро буду видеть ещё лучше.

Бутенко объяснил, что обычно послеоперационный период длится 25-30 дней. Но если у пациента нет сопутствующих заболеваний, зрительные функции восстанавливаются на 100% сразу на следующий день.

В городской больнице в день делают от восьми до восемнадцати операций. Пациенты поступают со всей области.

В настоящий момент в учреждении три микроскопа, один из них - предшественник нового (OMS600). Руководство больницы планирует выделить дополнительные помещения, чтобы задействовать сразу три аппарата.

Теги  Больницы Здравоохранение Оборудование Очереди
Автор текста: Иван Балов

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