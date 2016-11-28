Для сахалинцев и гостей острова открыли «Уюн»

Сахалинский туристско-информационный центр запустил интернет-сайт базы отдыха регионального правительства.

На портале www.base-sakhalin.ru все желающие могут получить информацию об условиях размещения в гостевых домах, познакомиться с территорией комплекса, узнать цены на размещение и отправить заявку на понравившийся номер или дом.

База отдыха располагается в живописной и экологически чистой зоне в окрестностях Южно-Сахалинска. Все постройки выполнены в едином стиле и прекрасно вписываются в окружающий ландшафт. Органичное сочетание комфорта и первозданной красоты окружающей природы создают идеальные условия для отдыха.

Для того чтобы забронировать номер или дом на базе отдыха, необходимо отправить предварительную заявку в туристско-информационный центр на адрес электронной почты, указанный на сайте: booking@sakhalin.gov.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (4242) 43-75-69, 8-924-880-60-80.