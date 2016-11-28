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14:49 / Общество / полиция / преступления  

Сахалинская полиция подвела итоги 2016 года

Власти Сахалина оказывают большую помощь правоохранительным органам в обеспечении безопасности граждан, заявил губернатор Олег Кожемяко на коллегии регионального управления МВД России.

По информации пресс-службы главы региона, заседание было посвящено итогам оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел области за 2016 год. За этот период на территории области зарегистрировано 12 тыс. 248 преступлений. Прирост составил 8,7% и стал результатом укрепления учетно-регистрационной дисциплины. При этом снизилось почти на 8% количество зарегистрированных преступных посягательств, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Большое значение в борьбе с преступностью имеет сотрудничество областных властей и правоохранительных органов. Губернатор напомнил, что на Сахалине и Курилах за счет региональной казны реализуется госпрограмма по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и незаконному обороту наркотиков. В ее рамках в 2016 году была проведена модернизация региональной дактилоскопической информационно-поисковой системы. По мнению Олега Кожемяко, это будет способствовать увеличению числа раскрываемых преступлений. В аэропорту Южно-Сахалинска установлено оборудование для распознавания лиц. Оно позволит выявлять находящихся в региональном и федеральном розыске лиц, а также повысить эффективность защиты людей от совершения террористических актов. В прошедшем году продолжилась работа по развитию системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. К имеющимся 30 комплексам добавились еще 11 – семь в Южно-Сахалинске и четыре в Корсакове. Для островной полиции приобретены три патрульных мотоцикла.

В наступившем году региональные власти продолжат это сотрудничество. В частности, для сотрудников полиции будет строиться арендное жилье. Областные средства и в дальнейшем будут направляться на обеспечение безопасности жителей региона: на оснащение населенных пунктов комплексами фото- и видеофиксации. Системы биометрической видеоидентификации появятся в аэропорту Охи, а также в Корсаковском и Холмском портах.

- Внедрение современных технических средств – мера необходимая, и очень важно, чтобы они приносили результат, - сказал губернатор. - К сожалению, пока еще продолжается рост количества преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Считаю, что необходимо провести всесторонний анализ ситуации и совместно выработать меры, которые позволят повысить результативность деятельности по обеспечению общественной безопасности.

Также областные власти уделяют большое внимание вопросам безопасности на дорогах. В прошлом году в Тымовском районе сразу три села - Зональное, Кировское и Красная Тымь - соединила асфальтовая дорога. Твердое покрытие теперь связывает областной центр и Невельск. Дорожные работы активно шли во всех муниципальных образованиях, в том числе на Курильских островах. Причем особое внимание при строительстве и капремонте уделялось обустройству тротуаров, освещения, автобусных остановок и других объектов. Чтобы автомобилисты могли вызвать службу техподдержки, скорую помощь, сообщить о преступлении, при участии операторов сотовой связи разработан проект, цель которого обеспечить все основные дороги области сотовой связью. К концу 2017 года планируется ввести в эксплуатацию 14 объектов первой очереди в южной части Сахалина, которые закроют пробелы на участках трасс Невельск - Южно-Сахалинск, Холмск - Южно-Сахалинск - Корсаков, Южно-Сахалинск - Макаров. Сейчас идет проектирование. По мнению губернатора, эти и другие действия в целом позволят укрепить безопасность в области, положительно скажутся на повышении качества жизни островитян, будут способствовать росту деловой активности.

- Сегодня в области идет реализация крупных инвестиционных проектов, созданы территории опережающего развития «Южная» и «Горный воздух», - сказал Олег Кожемяко. - Бизнес, в том числе и зарубежный, регулярно обращается к нам с различными инициативами. И, безусловно, наша задача - создать максимально комфортные условия для инвесторов, развития малого и среднего бизнеса. Это касается не только областных властей, но и правоохранительных структур. Добропорядочные предприниматели должны видеть в государстве надежного защитника и помощника, а не силу, которая ставит препоны, мешает нормальной работе. Об этом говорит глава государства Владимир Путин. И, безусловно, этой установкой мы руководствуемся в нашей работе.

Теги  Полиция Преступления

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Кожемяко Олег Николаевич

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