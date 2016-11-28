«Сахалин Энерджи» запустила очередной грантовый конкурс

«Сахалин Энерджи» объявляет старт конкурса по выделению грантов на поддержку общественно значимых проектов некоммерческих организаций и учреждений, сообщила пресс-служба компании.

Некоммерческие организации и учреждения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на Сахалине, могут предложить свои идеи по решению общественно значимых вопросов в области охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия, образовательные, спортивные и культурные инициативы, проекты по пропаганде здорового образа жизни и поддержке социально уязвимых групп населения

Проекты, которые одержат победу в конкурсе, получат финансовую поддержку компании в размере до 250 тыс. рублей в рамках конкурсного направления «местные инициативы» и до 500 тыс. рублей – для реализации партнерских проектов.

Рассмотрение заявок в рамках конкурса будет проводиться два раза в год. Прием заявок первого раунда заканчивается 6 марта 2017 года. Имена победителей будут объявлены 17 марта на сайте Фонда социальных инициатив «Энергия».

Второй раунд конкурса будет проходить по следующему графику: прием заявок – до 18 сентября 2017 года, объявление победителей – 29 сентября 2017 года.

Положение о конкурсе, форма заявок, примеры реализованных проектов можно найти на сайте Фонда социальных инициатив «Энергия»: www.fondenergy.ru.

С 2003 года по 2016 год в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» поддержано 502 проекта, которые реализованы в 64 населённых пунктах острова. Среди грантополучателей компании 279 некоммерческих организаций и учреждений.