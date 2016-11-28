На Сахалине правозащитник развращал ребенка

19 января 2017 года в отношении девятилетнего мальчика в помещении общественной организации «Сахалинский правозащитный центр» его сотрудник совершил действия сексуального характера.

Полиция установила личность преступника, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 47-летний представитель центра. Он задержан, возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

По версии следствия, подозреваемый с июля 2016 года по январь 2017-го в помещении правозащитного центра совершал в отношении малолетнего действия сексуального характера: демонстрировал порнофильмы, давал незначительные суммы денег.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 12 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.