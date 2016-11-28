Расчистка продолжается

Итак, свершилось. Первый по-настоящему зимний циклон принес на юг острова достаточное количество снега. Спорткомплекс «Горный воздух» вошел в привычный режим работы. А вот некоторые коммунальные компании январская метель застала врасплох. Первый вице-мэр областной столицы Наталия Куприна проинспектировала дворы и предупредила управляющие компании.

Мозаика на зданиях

Сохранить нельзя оставить. Знаки препинания в этом предложении расставляют собственники домов, чьи фасады украшает мозаика времен советской эпохи. Кому мешают элементы монументальной архитектуры и почему их не могут защитить от вандалов?

Электронные полисы ОСАГО

Электронный полис ОСАГО стал доступен каждому. С 1 января все страховые компании обязаны предоставлять эту услугу не только при личном обращении, но и посредством сети Интернет.

Новые светофоры в городе

Внимание, красный свет. Сразу несколько новых светофоров появились на дорогах областного центра. Через несколько дней они заработают на тех перекрестках, где долгое время сотрудники ГИБДД фиксировали ДТП.

Приговор убийце на колёсах

Не всегда светофоры могут уберечь от дорожного происшествия. Не хочу показаться высокопарным, но все зависит от личной гражданской ответственности.

Наважья путина в Поронайске

Поронайские рыбаки возобновили зимний лов наваги. В этом году путину пришлось отложить на несколько дней из-за сильных перепадов температуры. Как погода повлияла на рыбацкую удачу?

Завоз пятнистых оленей

На Сахалин завезли еще одну новую породу оленей. На этот раз - пятнистых. Благородные животные пополнили хозяйство в Анивском районе. Поголовье специалисты отбирали в конце прошлого года в Приморском крае. Как обустроились гости?

Крещение Господне

Сахалинцы отпраздновали Крещение Господне. Более пятисот островитян совершили погружение в купель в первые же часы после полуночи. Утром - Литургия, Крестный ход и снова крещенские купания.

Женщина нашла сумку с деньгами

Фэйк или реальное происшествие? Островное интернет-пространство в среду было буквально взорвано комментариями поступка сахалинки, вернувшей найденные деньги владельцу.

День музейного селфи

День музейного селфи отметили на этой неделе во всем мире. Тысячи снимков с сокровищами искусства заполнили социальные сети. Этой акции уже несколько лет. Ежегодно в январе посетителей призывают прийти в музей и сделать забавный или серьезный снимок в экспозиционных залах.

Битва за «Детей Азии»

Хорошая новость недели. У Сахалина есть реальный шанс стать столицей первых международных спортивных игр «Дети Азии». Заявку островного региона поддержал зампред российского правительства Виталий Мутко.

Открытие сезона альпинистов

Любителям адреналина погода не помеха. Альпинисты провели первую в сезоне тренировку.