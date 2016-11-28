35-я «Лыжня России» на Сахалине пройдет 11 февраля

На Сахалине Всероссийская массовая гонка «Лыжня России–2017» состоится 11 февраля, информирует региональное министерство спорта и молодежной политики.

Сегодня состоялось выездное совещание оргкомитета с участием представителей профильного ведомства, администрации Анивского района, силовых структур региона. В этом году регион поддержит мероприятие 35-й раз. Трассы, как и в прошлые годы, будут проложены на лыжной базе в селе Троицком.

- В прошлом году была метель, но это не помешало любителям и профессионалам лыжного спорта принять участие в главном зимнем спортивном празднике. В этом году мы надеемся, что погода не подведет и мы сможем привлечь еще большее количество участников. Поэтому при подготовке главное внимание уделяется обеспечению порядка и безопасности мероприятия, - подчеркнули организаторы. Для участников и зрителей будут предусмотрены палатки обогрева и питания, организованы полевая кухня и бесплатный прокат лыжного инвентаря. Сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка и следить за въездом и выездом транспорта. Учитывая опыт прошлых лет, в этом году расширят место для парковки. Для предотвращения конфликтных ситуаций и затора будут задействованы сотрудники ГИБДД и волонтеры. Организаторы подготовят и культурную программу с участием творческих коллективов Анивы.

На территории лыжной базы сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка и следить за въездом и выездом транспортных средств. – Учитывая опыт прошлых лет, в этом году мы подготовили еще большую парковку для личного автотранспорта. Чтобы не возникало конфликтных ситуаций, а также затора на месте въезда и выезда, на территории будут работать сотрудники ГИБДД и волонтеры» - отмечают организаторы.

Кстати В прошлом году в гонке приняло участие свыше 2 тыс. человек.

Для всех участников «Лыжни России», помимо отлично подготовленных трасс, будет организована развлекательная программа. С песнями и плясками перед собравшимися выступят творческие коллективы Анивы.

В массовом старте на лыжах могут участвовать все желающие. Дети побегут 200 м, юноши, мужчины, девушки и женщины — 2 км, 5 км и 10 км. Записаться и получить стартовые номера участников можно с 6 по 10 февраля в ДЮСШ села Троицкого по адресу: ул. Центральная, 39 (с 10:00 до 17:00) и спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/1 (с 09:00 до 16:00). Справки по телефонам: (4242) 73-45-74 и 28-25-02. Заявку можно также отправить на электронную почту: troitsk_sportscool@mail.ru. При себе необходимо иметь паспорт и справку от врача с допуском. Страхование жизни и здоровья проводится при регистрации бесплатно.