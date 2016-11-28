Секреты восприятия

Мы с супругой давно собирались провести новогодние праздники в Санкт-Петербурге. Тем более и повод с недавних пор появился: заодно навестить дочь, которая второй год набирается ума-разума в одном из университетов северной столицы. Летом этот город оставляет самые приятные впечатления, так что поневоле задумываешься, а не переехать ли сюда на ПМЖ. Однако чтобы получить более объективное представление о Питере, необходимо пожить в нем хотя бы неделю и зимой. Так можно «испытать чувства на прочность» и потом не доверять интернет-форумах, где утверждают, что жить в том или ином населенном пункте некомфортно.

Город Петра встретил нас нарядными улицами и толпами любопытных туристов. Но как бы мы ни старались заметить минусы своего зимнего пребывания на брегах Невы, все наши усилия оказались тщетны. Даже установившиеся на несколько дней морозы (минус 22 градуса) не внесли и капли разочарования. Что ни говори, а этот город обладает огромной силой притяжения.

Не раздражал нас и большой наплыв людей, стремившихся попасть в театры, музеи и другие объекты культуры. Большие очереди в Эрмитаж и Кунсткамеру оказались преодолимым препятствием, требовалось лишь терпение, чтобы простоять в них час-другой. В лучших театрах тоже наблюдались аншлаги, но билеты кое-где все же были.

Раньше поездки в Питере мы непременно увязывали с гастролями известных музыкантов. Благодаря этому удалось вживую увидеть своих кумиров – рок-группы Metallica и Iron Maiden.

Но поскольку Новый год – праздник особенный, сказочный, нам захотелось соприкоснуться с классикой. Как раз в Мариинке и Александринском театре давали «Щелкунчика» и «Лебединое озеро». С первым представлением не повезло, билеты, несмотря на высокую цену – до 12 тысяч рублей, к тому времени оказались раскуплены. А вот на «Лебединое озеро» удалось купить, правда, на места в боковых ложах самого верхнего ряда.

Поначалу мы огорчились из-за этого, ведь места не центровые. Но когда мы на них устроились и взглянули сверху на сцену, настроение поднялось: нам открылись плюсы нашего положения.

Например, из партера невозможно наблюдать за происходящим в оркестровой яме, музыкантов от зрителей отделяет перегородка. А перед нами весь оркестр был как на ладони. Вот флейтистки в перерыве между партиями тщательно рассматривают свои музыкальные инструменты и проводят с ними какие-то манипуляции. Скрипачи, «сказав свое слово», живо переговариваются между собой, а виолончелист с интересом что-то разглядывает в смартфоне.

До этого момента я совершенно по-иному представлял работу оркестра. Думал, что музыканты в ожидании своей очереди напряженно смотрят только в нотную тетрадь, а их пальцы в эти минуты замирают на инструментах. Но все оказалось проще. А узнали мы об этом благодаря неудобным местам.

В общем, все зависит от ракурса и настроения. Плюсы можно найти в любом положении. И выбрать новое место жительства будет проще, если настроиться на позитив.