Сахалинский совхоз «Тепличный» на 40% перевыполнил план по овощам

Совхоз «Тепличный» почти на 40% перевыполнил в 2016 году план по производству овощей закрытого грунта, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

Это динамично развивающееся государственное сельскохозяйственное предприятие в Южно-Сахалинске является крупнейшим на Дальнем Востоке производителем тепличных овощных культур. Итоги прошедшего года и планы по развитию совхоза обсуждались во время визита губернатора Олега Кожемяко в хозяйство.

По словам гендиректора предприятия Виктора Буткова, в прошлом году хозяйство обеспечило островитян овощами закрытого грунта в количестве 4202,5 тонны.

- Урожайность огурцов при использовании технологии «светокультура» достигла рекордного для области показателя – 106 кг с одного квадратного метра. При естественном освещении урожай огурцов также достигает рекордных значений – 60 кг с метра, томатов – 50,2 кг. Это результат внедрения технологических новинок, а также строгого соблюдения регламента проведения работ, - рассказал Виктор Бутков.

Предприятие также успешно выращивает в открытом грунте картофель, капусту, морковь, свеклу, различную зелень. За счет использования высококачественных семян производство «второго хлеба» достигло в прошедшем году одного из самых высоких показателей по области - 310 центнеров с гектара. Своим опытом совхоз готов поделиться с другими сельхозпроизводителями области, которые таких успехов пока не достигли. Вся продукция предприятия, составляющая в целом более 10 тыс. тонн, реализуется по всей области. В 2016 году совхоз стал резидентом ТОР «Южная». В ее рамках на базе хозяйства реализуется проект по строительству тепличного комплекса площадью 8 гектаров. Накануне новогодних праздников была введена в эксплуатацию третья очередь тепличного комплекса. Для завершения проекта осталось запустить в 2017 году четвертую очередь проекта на площади два гектара.

- Сегодня потребность жителей Сахалина в тепличных огурцах обеспечена практически полностью, - сказал губернатор. – И перед совхозом сегодня ставится новая задача – расширить в наступившем году производство томатов. Спрос на них пока не удовлетворен. Поэтому сделаем все, чтобы к следующему Новому году они были в достатке на столах жителей области. Несмотря на то, что среднемесячная заработная плата в «Тепличном» составляет почти 62 тыс. рублей, хозяйство испытывает нужду в квалифицированных кадрах. В связи с этим Виктор Бутков предложил губернатору расширить список специальностей, обладатели которых получают из областного бюджета подъемные при поступлении на работу на сельхозпредприятия региона. По словам директора совхоза, предприятию нужны и квалифицированные строители, а не только агрономы. Привлечь их в сельскохозяйственное производство помогла бы выплата подъемных. Губернатор предложение поддержал и поручил региональному минсельхозу в кратчайшие сроки проработать вопрос. Еще одно поручение Олега Кожемяко касалось сложности с покупкой картофеля в летнее время. Прошлогодние запасы к этому моменту истощаются, а нового урожая еще нет. В результате в торговле появляется дорогая продукция, завезенная из других регионов и даже из-за границы. Глава региона распорядился организовать выращивание в местных хозяйствах картофеля ранних сортов, чтобы обеспечить ритмичные поставки «второго хлеба» в розничную сеть в течение всего года.

- Январь – время подведения итогов и обсуждения планов на будущее, - сказал Олег Кожемяко. – Поэтому я сейчас провожу встречи с руководителями сельхозпредприятий. Один из результатов – мы будем стремиться углубить специализацию хозяйств. Например, если совхоз добивается высоких результатов в выращивании овощей в открытом грунте, пусть занимается в основном этим. Если же у другого предприятия лучше идут дела в животноводстве, производстве молока, мяса, то оно должно выращивать кормовые культуры, чтобы обеспечить полноценное питание скота. Такая специализация позволит нам уже в 2017 году добиться более высоких результатов в деле обеспечения жителей области доступными и качественными продуктами питания местного производства.