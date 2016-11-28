Школа зимних видов спорта Южно-Сахалинска получила новый ратрак. Средства на его приобретение - более 13 млн рублей – выделило правительство Японии.

Как сообщили в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, субсидия предоставлена в рамках соглашения, заключенного между правительством региона и Генеральным консульством Японии в Южно-Сахалинске.

Pisten Bully немецкого производства станет надежным помощником в подготовке трасс для лыжных гонок. Вместе с ним пришли все комплектующие.

- У этой машины мощнее двигатель, длиннее база, что позволяет более качественно подготавливать лыжню. Надеемся, в ближайшие два года не придется ее ремонтировать, - сказал заместитель директора школы зимних видов спорта Максим Шибаров.

Машины Pisten Bully просты в эксплуатации. Они созданы с немецким подходом и эргономикой. Поставщик - компания «Прайм Прайд» - даёт гарантию на всю технику этой марки. К тому же представители фирмы в конце прошлого года провели обучающие семинары для механиков. - С управлением справится даже ребенок. Техника очень надежная и устойчивая. У нее есть лебедка, которая позволяет покорять склоны до 30% уклона. Ее невозможно перевернуть, - отмечает руководитель сервисной службы «Прайм Прайд» Сергей Будылин. У школы зимних видов спорта уже есть подобная техника, только годами старше. Ее передали школе по горнолыжному спорту и сноуборду. В этом году учреждение планирует приобрести автобус большей вместимости, чтобы возить детей на соревнования. Эксплуатировать ратрак начнут уже на следующей неделе.