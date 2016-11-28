Реабилитационный кабинет для слабослышащих появится в Южно-Сахалинске

Реабилитационный кабинет для людей с нарушением слуха появится на базе одного из медучреждений Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Специализированную медицинскую там будут получать как дети, так и взрослые. В планах также организовать замену речевых процессоров у пациентов. Сегодня, чтобы пройти эту процедуру, сахалинцы вынуждены ехать на материк.

По словам замдиректора департамента организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения министерства Ирины Хегай, в областных медучреждениях наблюдается около сотни слабослышащих детей. У 16 из них установлен кохлеарный имплант с присоединённым речевым процессором.

- Это аппарат, который помогает слышать звуки и речь. Процессор меняется раз в пять лет. При этом он требует индивидуальной настройки несколько раз в год. В настоящее время ее делают там, где аппарат был установлен. Для родителей это не очень удобно - приходится выезжать за пределы региона. В связи с этим принято решение о создании такого кабинета, у нас, - рассказала Хегай.

Сейчас решаются вопросы по приобретению необходимого оборудования и персоналу. Два сурдолога - взрослый и детский – уже есть. Остаётся найти психолога, логопеда и дефектолога.

Специалисты напоминают: при выявлении у детей проблем со слухом необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Для проведения кохлеарной имплантации областной минздрав выдаст направление в одно из федеральных государственных бюджетных учреждений.