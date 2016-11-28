Сахалинские спасатели и железнодорожники учились спускать лавины

Тренировка с применением мобильной противолавинной установки Daisy Bell на вертолете Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России прошла 20 января в пригороде Южно-Сахалинска.

В мероприятии были задействованы два экипажа вертолета и сотрудники снеголавинной станции Дальневосточной железной дороги. Со специально подготовленной площадки вертолет направлялся в поле, где оператор установки целенаправленно стрелял в снежную толщу.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области, Daisy Bell применяется на участках, где существует угроза схода лавин на автомобильные и железные дороги. Главными задачами экипажа вертолета является выход в заданную точку, которую укажет оператор установки и зависание на определенной высоте.

- Установка очень эффективная. Однако всё зависит от состояния снега. Перед применением любых способов принудительного спуска лавин нужно обследовать состояние снега. Чем он неустойчивее на склоне, тем эффективнее любой способ, включая Daisy Bell. Последний раз мы её использовали в январе 2015 года после циклона. Важно отработать ещё раз взаимодействие между пилотами и операторами аппарата. Вертолёт должен зависнуть на высоте 3-5 метров над склоном. На Сахалине много дорог идут вдоль моря, где часто дует сильный ветер. Поэтому успешность применения Daisy Bell напрямую зависит от мастерства пилота и согласованности действий с оператором, - рассказал начальник снеголавинной станции Дальневосточной железной дороги Сергей Чеботарёв.

Экипажи вертолета и операторы успешно справились с задачей, подтвердив готовность к принудительному спуску снежных масс с помощью Daisy Bell. - Лавины можно спускать и методом подрыва или ручной подрезки, - добавил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Вячеслав Мурнаев. - За последние пять лет в области построено около трёх тысяч снегоудерживающих заборов. Кроме того, проведено террасирование пяти тысяч километров лавиноопасных участков. Результат работы по прошлому лавиноопасному сезону - 43 принудительных спуска лавин в различных районах.

К нынешнему лавиноопасному сезону все подготовлено, добавил Мурнаев. В этот же день прошла совместная тренировка спасателей поисково-спасательного отряда им. Полякова и экипажа вертолета Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского АСЦ МЧС России. Спасатели, включая два кинологических расчёта, отрабатывали спуск с Ми-8 на землю - полученные навыки можно применять и на водных объектах, например, при спасении людей с оторванных льдин или морских судов. Кроме отработки спусков, спасателям необходимо было поднять условного пострадавшего на борт вертолета.

Наша справка Установка Daisy Bell приобретена в 2011 году ОАО «РЖД». Впервые ее испытали на вертолете Ми-8 в 2013 году на Сахалине. В 2015 году оборудование применялось для принудительного спуска лавин на юго-западном побережье острова. Мобильная противолавинная установка представляет собой металлический конус, закрепляемый обычным тросом к вертолету. Принцип работы состоит в дистанционном инициировании подрыва кислородно-водородной смеси, находящейся в металлическом конусе, из кабины вертолета при помощи беспроводного устройства. Сам конус сделан из высокопрочной стали, что позволяет удерживать смесь газа до воспламенения и направлять взрыв на снежную толщу.