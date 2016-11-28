Центр внимания. Выпуск от 20 января

Рекордный урожай

Сахалинские огурцы вытеснили с островных прилавков китайскую продукцию. Совхоз «Тепличный» бьет рекорды по выполнению плана по выращиванию овощей. Сегодня агрономы получают 60 кг огурцов с каждого метра теплицы.

Грязная работа ради чистоты

Сахалинцы стали больше производить мусора. По подсчетам, каждый человек в среднем выбрасывает около полутонны отходов в год, которые десятки лет складируются на полигонах. Оказывается, есть такие, кто из мусора делает деньги.

Больше социальных услуг

Сотрудники социальной защиты Холмска переехали в новый офис. Современное помещение площадью 800 кв. метров позволит расширить спектр услуг населению.

Почти как в джунглях

Побеждают во всех соревнованиях и почти не болеют. Воспитанники детского сада «Морячок» в Поронайске занимаются по новой программе физического развития. К проекту «Маугли» приступили осенью, и он уже принес первые результаты.

Международный день объятий

Национальный день объятий вот уже 30 лет отмечают жители всех стран. По традиции 21 января в дружеские объятия можно заключить даже совсем незнакомого человека. Обниматься нужно с чувством и не менее 20 секунд. Тогда в организме в большом объеме начнет вырабатываться гормон радости.

Хоккейные баталии

На Сахалине в разгаре хоккейные баталии среди дворовых команд. Отборочные соревнования на финал областного турнира «Спорт против подворотни - Золотая шайба» проходят в 14 муниципальных образованиях. В розыгрыш включились свыше 70 детских команд.