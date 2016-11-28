Центр внимания. Выпуск от 20 января
В этом выпуске: рекордный урожай, грязная работа ради чистоты, почти как в джунглях, международный день объятий, хоккейные баталии и другие новости.
Рекордный урожай
Сахалинские огурцы вытеснили с островных прилавков китайскую продукцию. Совхоз «Тепличный» бьет рекорды по выполнению плана по выращиванию овощей. Сегодня агрономы получают 60 кг огурцов с каждого метра теплицы.
Грязная работа ради чистоты
Сахалинцы стали больше производить мусора. По подсчетам, каждый человек в среднем выбрасывает около полутонны отходов в год, которые десятки лет складируются на полигонах. Оказывается, есть такие, кто из мусора делает деньги.
Больше социальных услуг
Сотрудники социальной защиты Холмска переехали в новый офис. Современное помещение площадью 800 кв. метров позволит расширить спектр услуг населению.
Почти как в джунглях
Побеждают во всех соревнованиях и почти не болеют. Воспитанники детского сада «Морячок» в Поронайске занимаются по новой программе физического развития. К проекту «Маугли» приступили осенью, и он уже принес первые результаты.
Международный день объятий
Национальный день объятий вот уже 30 лет отмечают жители всех стран. По традиции 21 января в дружеские объятия можно заключить даже совсем незнакомого человека. Обниматься нужно с чувством и не менее 20 секунд. Тогда в организме в большом объеме начнет вырабатываться гормон радости.
Хоккейные баталии
На Сахалине в разгаре хоккейные баталии среди дворовых команд. Отборочные соревнования на финал областного турнира «Спорт против подворотни - Золотая шайба» проходят в 14 муниципальных образованиях. В розыгрыш включились свыше 70 детских команд.
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