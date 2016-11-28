На Сахалине заведующая детсадом начисляла себе прибавку к зарплате

Заведующая детским садом «Родничок» села Правда Холмского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, женщина издала приказ о переводе ранее работавшей в учреждении жительницы Правды на полставки помощника воспитателя, которая фактически не работала. С октября 2014 года по октябрь 2015 года последней, согласно табелям учета рабочего времени и ежемесячных приказов о премировании, подписанных заведующей детского сада, начислялась заработная плата, которая поступала на её личный банковский счет. Полученные деньги - более 114 тысяч рублей - фиктивный работник возвращала заведующей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.