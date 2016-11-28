Директор Сахалинской базы охраны лесов задержании при получении взятки

Директор областного автономного учреждения «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов» подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в декабре 2016 года между вышеуказанным учреждением и обществом с ограниченной ответственностью в областном центре был заключен договор на поставку модульного помещения на базе трех 40-фунтовых контейнеров стоимостью более 3 млн рублей. Товар согласно условиям договора должен был прийти до 20 декабря 2016 года.

Однако исполнитель – ООО - свои обязанности в срок не выполнил, в связи с чем руководитель Сахалинской базы авиационной и наземной охраны лесов спустя два дня позвонил его директору и за продление срока выполнения строительных работ по договору потребовал взятку - 500 тысяч рублей.

Днем 12 января 2017 года он пришел на производственную территорию общества, где получил от директора 300 тысяч рублей. Сотрудники управления ФСБ задержали мужчину на месте преступления.

С него взята подписка о невыезде, решается вопрос об отстранении от занимаемой должности.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.