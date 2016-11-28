Почти как в джунглях
Побеждают во всех соревнованиях и почти не болеют. Воспитанники детского сада «Морячок» в Поронайске занимаются по новой программе физического развития. К проекту «Маугли» приступили осенью, и он уже принес первые результаты.
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Побеждают во всех соревнованиях и почти не болеют. Воспитанники детского сада «Морячок» в Поронайске занимаются по новой программе физического развития. К проекту «Маугли» приступили осенью, и он уже принес первые результаты.
Сахалинский совхоз «Тепличный» на 40% перевыполнил план по овощам
Осталось работать на понижение цены. Если такими темпами продолжать, то Сахалин станет кормильцем Дальнего Востока как в былые времена..., а там и азиатский рын...
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Диана - большая умница! Успехов на предстоящих областной теоретической олимпиаде и на областном конкурсе пианистов на лучшее исполнение ПКФ, которые уже не за горами!
белочка - просто красавишна
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