Больше социальных услуг
Сотрудники социальной защиты Холмска переехали в новый офис. Современное помещение площадью 800 квадратных метров позволит расширить спектр услуг населению.
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Сотрудники социальной защиты Холмска переехали в новый офис. Современное помещение площадью 800 квадратных метров позволит расширить спектр услуг населению.
Сахалинский совхоз «Тепличный» на 40% перевыполнил план по овощам
Осталось работать на понижение цены. Если такими темпами продолжать, то Сахалин станет кормильцем Дальнего Востока как в былые времена..., а там и азиатский рын...
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Диана - большая умница! Успехов на предстоящих областной теоретической олимпиаде и на областном конкурсе пианистов на лучшее исполнение ПКФ, которые уже не за горами!
белочка - просто красавишна
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