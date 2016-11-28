Грязная работа ради чистого города
Сахалинцы стали больше производить мусора. По подсчетам, каждый человек в среднем выбрасывает около полутонны отходов в год, которые десятки лет складируются на полигонах.
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Сахалинцы стали больше производить мусора. По подсчетам, каждый человек в среднем выбрасывает около полутонны отходов в год, которые десятки лет складируются на полигонах.
Сахалинский совхоз «Тепличный» на 40% перевыполнил план по овощам
Осталось работать на понижение цены. Если такими темпами продолжать, то Сахалин станет кормильцем Дальнего Востока как в былые времена..., а там и азиатский рын...
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Диана - большая умница! Успехов на предстоящих областной теоретической олимпиаде и на областном конкурсе пианистов на лучшее исполнение ПКФ, которые уже не за горами!
белочка - просто красавишна
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