800 оттенков «Радуги»

Говорят, дарить подарки намного приятнее, чем получать. Если вы лично не встречали таких людей, знайте – они существуют

Сегодня на островах действует несколько благотворительных фондов. Неравнодушные сахалинцы помогают детским домам, реабилитационным центрам и простым людям, попавшим в беду. О том, охотно ли наши земляки соглашаются быть меценатами, о мечтах детей, оставшихся без родителей, наше интервью с главой инициативной группы «Радуга» и одноименного благотворительного фонда Снежаной Лотковой.

– Снежана, как у вас появилось желание стать благотворителем? – В 2014 году я приехала в корсаковский социально-реабилитационный центр «Радуга» познакомиться с детьми и руководством и узнать, как можно наладить сотрудничество. – Что же произошло в тот день в «Радуге»? – Ничего особенного. Просто, когда я вошла внутрь, поняла, что хочу провести здесь еще какое-то время: дети меня встретили как родную. Кто-то сразу пошел обниматься, кто-то – тянул за руку. А как чудесно пахло! До сих пор вспоминаю этот аромат. Это что-то волшебное – запах только что испеченных ватрушек с творогом и повидлом. Познакомилась с директором центра и еще больше утвердилась в мысли, что хочу помогать его воспитанникам. Даже назвала свою организацию так же – «Радуга». – С тех пор что-нибудь поменялось в центре? – Там такая же приятная атмосфера, хороший коллектив. Только детей меньше не становится. Сейчас в «Радуге» 47 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. Из них 27 проживают в центре круглосуточно. – Существует мнение, что сегодня детей в детдомах чем-то материальным удивить сложно: крупные предприятия берут над учреждениями шефство, социальная политика тоже выстроена так, чтобы они ни в чем не нуждались... – Это касается детских домов, с которыми мы пока не сотрудничаем. А в «Радугу» дети попадают из неблагополучных семей, куда они чаще всего вынуждены вернуться. Такие ребята не избалованы родительским вниманием, лаской, материальными благами. Хочу сказать, что вся наша работа строится на доверии. С директорами таких учреждений у меня прекрасные отношения. Ежегодно мы закупаем сладкие подарки, посещаем новогодние мероприятия в центрах.

– Каким еще учреждениям вы оказываете поддержку, кроме «Радуги»? – Сегодня мы сотрудничаем еще с двумя реабилитационными центрами для несовершеннолетних: «Алый парус» (Анива) и «Маячок» (Южно-Сахалинск). Основное направление нашей деятельности – это организация досуга детей. Для воспитанников мы проводим праздники: вывозим ребят в игровые комнаты, в театры, проводим творческие мастер-классы. Кроме этого, мы поддерживаем несколько семей, в которых воспитывают детей-инвалидов, помогаем им приобретать тренажеры, необходимые для лечения. Работу эту уже не первый год ведем совместно с журналистами «Губернских ведомостей». Также под нашим крылом приют «Дом милосердия». Привозим коляски, одежду, подгузники. Еще каждый год мы присоединяемся к Всероссийской акции «Собери ребенка в школу». В прошлом году удалось собрать 444 тысячи рублей. 93 ребенка обеспечили школьными рюкзаками с полным набором канцелярских принадлежностей. Нескольких особо нуждающихся ребят одели и обули к школе.

– Кто чаще жертвует на благотворительность? – Главные благотворители – мои коллеги и друзья. – Чем занимается ваша фирма? – Это подрядчик крупной нефтегазодобывающей компании. Каждый по желанию дает ту сумму на добрые дела, какую посчитает нужной. Я не исключение. Также мы работаем с руководителями разных небольших компаний. Их названия вам ни о чем не скажут. Директора помогают, не ожидая похвалы или рекламы. Особенно хотят остаться в тени иностранцы. У них вообще не принято пиариться за счет добрых дел. – На Сахалине много серьезных, богатых организаций. Почему не сотрудничаете с ними? – Как правило, в таких компаниях есть целые отделы, которые сами занимаются благотворительностью, минуя фонды. – Много времени отнимает благотворительность? – На это уходит практически все мое свободное время: обеденные перерывы и выходные. В прошлом году специально брала неделю отпуска, чтобы провести кампанию по профориентации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Мы рассказываем детям про учебные заведения, куда можно поступить после школы. Эти ребята думают, что сейчас все техникумы, тем более вузы, платные и получить хорошее образование, если родителям нечем платить, невозможно. Но мы-то знаем, что это не так. Возможностей масса. В прошлом году мы возили детей в возрасте 12 – 16 лет в Холмск, знакомили их с мореходным училищем. Там же все бесплатно – обучение, питание, проживание, одежду выдают. И педагоги ответственные, неравнодушные. В Южно-Сахалинске мы посетили многие колледжи и техникумы. Ездили на разные предприятия. Детям это интересно. – Зачем вы этим занимаетесь? – Получаю искреннее удовольствие от результата и от самого процесса. Даже если не все получается, меня это не останавливает. Не подумайте, что я только собираю деньги и покупаю детские вещи. Со всеми детьми я дружу. По-настоящему. Этим ребятам не меньше, чем новые ботинки, нужны живое общение и друзья.

– У вас есть дети? – Двое. – Как они смотрят на то, что мама постоянно тратит свое свободное время на других детей? – Старший сын уже уехал учиться в другой город. Младшая дочь воспринимает ситуацию нормально. Я везде беру ее с собой – на благотворительные праздники, концерты и прочие мероприятия. Перед тем как впервые отправиться в «Радугу», мы серьезно поговорили. Я объяснила, что мы едем в дом, где живут дети, оказавшиеся в трудной ситуации. Она все поняла. И с ребятами из реабилитационного центра быстро нашла общий язык.

– Чем порадуете своих подопечных в ближайшее время? – Сейчас мы планируем выезд на каток. Берем напрокат коньки и катаемся. И я тоже, хотя на льду стою очень неуверенно, держусь за бортик, чтобы не упасть. Если ребенок тоже плохо катается, ребята из нашей инициативной группы берут его за руку и катаются с ним. Так безопасно. Еще мы купили билеты в Сахалинский театр кукол на детский спектакль, планируем организовать выезд в игровую комнату, провести мастер-класс по декупажу, приобрести театральную ширму и кукол для того, чтобы дети самостоятельно могли участвовать в постановках представлений. Еще в планах – передать в детский центр тренажерный комплекс.

– Какое желание вы загадали в новогоднюю ночь? – Я не загадываю желания. Я пишу на листке все то, чего мне нужно достичь в наступающем году, и работаю над этим. Хоть я и реалист, но до сих пор верю в Деда Мороза. Верю, что такой волшебник существует.