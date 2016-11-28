Вандалы разгромили детский городок в парке Южно-Сахалинска

20 января примерно в 17:00 при обходе территории сотрудники парка им. Гагарина зафиксировали жуткий факт вандализма, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе учреждения.

На этот раз объектом разрушения стал детский городок. Это уже не первый случай, но масштаб разрушений оказался существенным.

Всего на территории городка девять домиков с прилегающей территорией. Вандалы не оставили без внимания ни один объект. Где-то пробиты крыша и оконные рамы, оторваны куски от дверей и таблички с указанием номеров домов и названием улиц, повалены палисадник и забор. На крышах отдельных домов остались следы от обуви, по ним просто прыгали, пытаясь проломить кровлю.

- Это вопиющий акт вандализма возмутил сотрудников. Ежедневно мы стараемся совершенствовать наш парк, придумываем и внедряем новые виды развлечений, украшаем декоративным освещением и арт объектами. И горько сознавать, что наш труд иногда получает подобнеую варварскую оценку, - поделились в пресс-службе парка. Городок был создан для детей до восьми лет и является очень востребованным местом отдыха молодых родителей с маленькими детьми. На место происшествия пришлось вызывать наряд полиции, сотрудники парка подсчитывают нанесенный вандалами ущерб. Администрация парка просит отозваться очевидцев ЧП и сообщить детали руководству учреждения.