Сахалинские фигуристы привезли серебро с турнира в Сибири

Сахалинские фигуристы взяли второе командное место на зональном этапе VIII Зимней спартакиаде учащихся России. Более 40 сильнейших спортсменов Сибири и Дальнего Востока собрались в Бердске.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, награды турнира разыгрывались одновременно в рамках зонального этапа юношеского первенства. Регион в турнире сильнейших фигуристов макрорегиона представили воспитанники Дворца спорта «Кристалл» Денис Сунагатов и Степан Слюсарь (их тренирует Елена Серковская) и Людмила Хе (воспитанница Светланы Пронкиной). Трио выступило по программе кандидатов в мастера спорта.

Что касается первенства, то сахалинцы не смогли пробиться в число победителей и призеров.

- Наши фигуристы впервые участвовали в соревнованиях такого уровня. Понятно, что нам трудно конкурировать с ребятами из регионов, где сложились крепкие школы фигурного катания. По-моему, награда зимней спартакиады очень почетна для нас. Главное, что мы заявили о себе, - отметила Елена Серковская.

Кроме командных наград, у Дениса Сунагатова золото спартакиады среди юношей КМС по ДФО, а у Степана Слюсаря – серебро. Елена Серковская награждена дипломом как тренер победителя.

В островном регионе этот красивый вид спорта делает первые шаги. Однако, по мнению специалистов, у него есть прекрасное будущее: растут талантливые дети, продолжается возведение ледовых арен, идет работа по привлечению новых кадров. Сахалинские спортсмены и сегодня могут составить конкуренцию опытным соперникам из других регионов.