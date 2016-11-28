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15:49 / Спорт / биатлон  

Сахалинские биатлонисты взяли два золота на Кубке Анны Богалий

Сахалинцы Ярослав Гришин и Олеся Тренихина взяли золото Кубка Анны Богалий в Абзаково, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

Первый день первого этапа «Кубка Анны Богалий – SKIMIR» в Магнитогорске участники начали с самой длинной дистанции с четырьмя огневыми рубежами. Биатлонистам предстояло справиться с эмоциями и погодой. Лучше всего это удалось сделать в своей возрастной группе островным спортсменам. Ярослав Гришин и Олеся Тренихина являются воспитанниками сахалинской школы зимних видов спорта и тренируются под руководством Игоря Хохрякова. В десятку лучших вошла еще одна сахалинка Виктория Филиппова.

В Магнитогорск побороться за призы самой именитой российской биатлонистки приехали представители республик Башкортостан и Алтай, Вологодской, Ленинградской, Саратовской, Свердловской, Сахалинской, Новосибирской, Челябинской областей. Завтра участники преодолеют спринтерскую гонку.

В Южно-Сахалинске с 28 февраля по 5 марта пройдет третий этап «Кубка Анны Богалий – SKIMIR».

Фото регионального минспорта

Теги  Биатлон

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