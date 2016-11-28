В Южно-Сахалинске стартует шахматный турнир

23 января в областном центре стартует первенство Южно-Сахалинска по шахматам «Белая ладья», информируют организаторы.

В соревнованиях примут участие школьники областного центра в возрасте до 14 лет. Каждая школа выставит команду из четырех участников. Турнир пройдет по правилам классических шахмат, и каждый игрок получит час на партию. Победитель будет определен по швейцарской системе, в которой выигравший в каждой партии будет определен в группу победителей с последующим переходом в категорию сильнейших.

Шахматные баталии состоятся в городском шахматном клубе по адресу: ул. Чехова, 4. Они начнутся в 12:00. Награждение победителей и призеров грамотами, медалями и кубками от организаторов соревнований управления по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска состоится по завершении всех интеллектуальных поединков 27 января.

По словам инструктора шахматного клуба «Каисса» Виталия И, турнир является муниципальным этапом международных состязаний среди школьных команд. С 17 по 21 апреля пройдут областные соревнования. Победители муниципальных этапов разыграют путевку на международные соревнования Сочи. Они пройдут в столице зимней Олимпиады с 1 по 9 июня.

Свою историю шахматный турнир «Белая ладья» ведет с 1969 года, когда в московском детском шахматном клубе с одноименным названием стартовал всесоюзный турнир школьных команд. Уже в 1979 году в нем участвовали более миллиона советских школьников. После распада СССР проведение «Белой Ладьи» прекратилось более чем на 10 лет. Турнир был восстановлен в 2004 году по инициативе Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму, Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия», Министерства образования и науки РФ и Российской шахматной федерации.

В 2014 году на шахматной олимпиаде в норвежском городе Тромсё глава Российской шахматной федерации, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов подписал контракты с главами национальных шахматных федераций республик Молдова, Таджикистан, Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Израиль об участии в «Белой ладье» школьников из этих стран. Турнир стал международным

Все потенциальные участники могут подать заявку на судейской коллегии, которая пройдет 23 января в 10:30.

Справки по телефону (4242) 62-60-97.