Волейболистки ПСК «Сахалин» уступили «Динамо-Краснодар»

Волейбольная команда ПСК «Сахалин» уступила в очередном матче Суперлиги чемпионата России в Краснодаре, сообщает пресс-служба островного клуба.

Соперником сахалинок стал местный ВК «Динамо», который одержал дома убедительную победу в трех партиях (25:23,25:16,25:17). Гости вышли на площадку с боевым настроем. На протяжении всей первой партии шла довольно равная борьба. Ближе к концовке встречи хозяйки вырвались вперед, но прекрасная игра на блоке Хабибуллиной, Фимы и Бондарь позволили сократить отставание до минимума. Правда, партию все равно выиграли краснодарские волейболистки, 25:23. К сожалению, навязать борьбу в двух оставшихся сетах не получилось. Соперницы оказались сильнее (25:16 и 25:17) и одержали победу по сумме трех партий.

Встреча прошла в Краснодаре по просьбе хозяев. Впрочем, эта договоренность была принята с оглядкой на предстоящую игру островных волейболисток в Санкт-Петербурге. Именно туда отправятся подопечные Константина Приходько. И там потребуется брать очки в игре с «Ленинградкой» - прямым конкурентом на попадание в восьмерку сильнейших, которая продолжит борьбу за чемпионский титул в плей-офф. Поэтому предложение оказалось кстати: оно позволило избежать лишних проблем, связанных с переаклиматизацией спортсменок.

Свой следующий матч островная команда проведет в Санкт-Петербурге против местной «Ленинградки».

Суперлига. Чемпионат России 2016/17

Динамо-Краснодар - ПСК Сахалин 3:0 (25:23,25:16,25:17)

Сахалин: Бондарь - 9 очков, Хабибуллина - 9, Ефимова - 7, Гончарова - 6, Мороз - 5, Фима - 4, Акулова - 2, Шаравская - 1, Рудых, Баяндина, Кузнецова