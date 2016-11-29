Кресло главы Охинского района может занять замминистра ЖКХ

27 января завершится регистрация кандидатов на пост главы Охинского района, сообщается на сайте газеты «Сахалинский нефтяник».

Пока неизвестно, сколько их будет вести борьбу за пост главы района на выборах, назначенных на 12 марта. Однако уже с большой долей вероятности можно сказать, что в предвыборном списке кандидатов будет имя 36-летнего заместителя министра ЖКХ области. Он рассматривается как наиболее желательная кандидатура и действующим мэром Александром Шкрабалюком, и губернатором Олегом Кожемяко.

– Думаю, всем очень хотелось бы видеть на этом месте своего, охинца, но, к сожалению, ни один из тех людей, кто действительно мог бы возглавить район, не дал на то своего согласия, – отметил в своем комментарии о сложившейся ситуации Александр Михайлович. – Должность мэра трудна, плюс людей отпугивают ситуации, которые происходили вокруг моего имени практически все время, пока я занимал должность мэра.

Далее в беседе с журналистом ООО «ТРК «Оха» Шкрабалюк подчеркнул, что рад тому, что губернатором рассмотрена кандидатура Дениса Кана в качестве человека, способного возглавить наш район. «Кан – человек грамотный, он 15 лет отработал в министерстве ЖКХ Сахалинской области. Знает экономику, финансы», – отметил Шкрабалюк, выразив уверенность, что Денис Кан продолжит защищать интересы жителей района. По мнению Александра Михайловича, Денис Юрьевич – грамотный управленец и хозяйственник, который вполне может претендовать на должность главы округа. Для самого Кана предложение губернатора прозвучало полной неожиданностью: «Но я человек военной закалки. Сказали – сделал. Приказы руководства, как известно, не обсуждаются».

Жизнь и проблемы самого северного района области Денису Кану известны. Он неоднократно бывал в Охе, инспектировал округ, проводил здесь проверки. О его опыте работы в районе, о проектах, которые он курировал для Охи, специалисты всех уровней отзываются положительно. Вот только уход Александра Шкрабалюка вызывает у многих жителей тревогу и беспокойство. «Но Александр Михайлович пообещал, что он город не будет бросать», — говорит Денис Кан, добавляя, что одним из условий его работы в Охе было сохранить Шкрабалюка в команде городской администрации.