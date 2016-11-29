Александр Шкрабалюк не будет баллотироваться на пост охинского мэра

Действующий глава городского округа «Охинский» Александр Шкрабалюк не будет участвовать в выборах на пост мэра в марте текущего года, сообщается на сайте газеты «Сахалинский нефтяник».

О своем решении мэр заявил в интервью телерадиокомпании «Оха». По его словам, положение о проведении праймериз содержит правила, согласно которым его кандидатура не может быть в списке предварительных выборов.

– Я еще раз произнесу причины, по которым моего имени нет в списке внутрипартийного праймериз, чтобы исключить всякие вопросы и непонимание. Все мы знаем, что в отношении меня в прошлом году Охинским городским судом был озвучен обвинительный приговор, была судимость и был применен акт амнистии. Несмотря на то, что судимость считается погашенной, правила выдвижения в списке праймериз не дают мне возможности принимать в них участие, – прокомментировал действующий глава округа.

Глава района сказал, что в настоящее время в списке праймериз имеются пять кандидатур. По мнению Шкрабалюка, его преемником должен стать Денис Кан, заместитель министра ЖКХ Сахалинской области.

– Всем нам хотелось бы, чтобы главой округа стал человек из Охи, и мы проделали большую работу в поисках такого человека. Депутаты областной Думы и правительство области рассматривали много кандидатур, проводились встречи с кандидатами. Но люди сильные, достойные, действительно способные взять ответственность за район, от предложения принять участие в выборах на пост главы муниципалитета, отказались, – отметил мэр.