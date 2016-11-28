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17:00 / Общество / соревнования / Горный воздух  

В Южно-Сахалинске наградили победителей СпортКвеста

Сегодня на средней площадке сахалинского горнолыжного комплекса «Горный воздух» наградили победителей декады спорта и здоровья, которая проходила во время новогодних каникул.

Счастливчиков организаторы определили по результатам лотерейного розыгрыша, участие в котором приняли самые активные участники декады.

Традиционное спортивное мероприятие в этом году проходило в необычном формате СпортКвеста и было рассчитано не столько на профессиональных спортсменов, сколько на любителей. В частности, участникам лыжного марафона нужно было просто пробежать 1 км на лыжах и поставить отметки в именных карточках. Многие старты проходили в игровой форме.

Всего в состязаниях приняло участие около 1000 человек. Сахалинцы соревновались в спортивных играх на льду, легкой атлетике, спуске Дедов Морозов и других веселых эстафетах. Люди приходили на декаду спорта компаниями друзей, семьями. Было очень много тех, кто не пропускал не одного соревновательного дня. Одна из них - сахалинка Полина Ханатурен - и стала главным победителем СпортКвеста. Из рук министра спорта и молодежной политики области Антона Зайцева она получила главный приз - экшен-камеру GoPro, которая позволяет снимать в самых экстремальных условиях.

Обладателем другого большого приза - сезонного ски-пасса - стал 11-летний Дмитрий Кобзев.

Кроме того, были разыграны и другие подарки от партнеров СпортКвеста. Это сноуборд, абонементы в тренажерные залы, билеты в кино, сертификаты на посещение ресторана, акссессуары для телефона, фруктовые корзины.

- Из года в год все больше сахалинцев занимаются спортом, особенно зимними видами спорта. Это нас очень радует, - отметил Антон Зайцев.

Теги  Лотерея Соревнования Конкурсы Горный воздух
Автор текста и фото: Евгения Шарагова

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Зайцев Антон Владимирович

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