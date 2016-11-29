На юго-восточном побережье Сахалина лед смещается в море

У юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие фрагменты.

Очередное предупреждение для островных поклонников зимней рыбалки сегодня распространила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации Сахгидромета, 27 января в Корсаковском районе участок побережья залива Мордвинова от села Лесного до мыса Свободный и остальное побережье юго-востока острова представляет опасность для любителей подледного лова. Выход на указанный участок моря крайне опасен. Специалисты рекомендуют не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.

Актуальную информацию о ледовой обстановке на территории Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В случае ЧП следует обращаться в оперативные службы ГО и ЧС области:

оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. Полякова – 75-14-88

оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63

телефон доверия МЧС – 72-99-99.