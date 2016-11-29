Сахалин и Япония расширят пункты сотрудничества

Сотрудничество между Сахалинской областью и Страной восходящего солнца будет расширяться. Об этом губернатор Олег Кожемяко заявил сегодня на встрече с заместителем генерального директора департамента Европы МИД Японии Тосихиро Аики, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

По мнению руководителя области, сегодняшняя встреча должна стать продолжением большой работы по развитию экономического сотрудничества между двумя странами, которую начали президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Сиздзо Абэ в ходе прошлогодних встреч.

- Мы разработали предложения по совместной работе на Курильских островах и участию японских компаний в проектах на территории Сахалинской области, связанных с рыбопереработкой, марикультурой, дорожной инфраструктурой, жилищным строительством, созданием медицинских центров, - сказал Олег Кожемяко.

Губернатор уверен, что установление безвизового режима между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо, расположенной на одноименном острове, ближайшем к территории России, послужило бы хорошим стимулом для налаживания более тесных экономических и культурных связей. Он подчеркнул, что власти области поддерживают решения, направленные на развитие транспортного сообщения, увеличение туристического потока между пограничными регионами России и Японии.

В свою очередь Тосихиро Аики поблагодарил Олега Кожемяко за большие усилия, направленные на развитие сотрудничества с префектурой Хоккайдо. По его словам, недавний визит президента России Владимира Путина в Японию предоставляет возможность для продвижения сотрудничества двух стран в различных сферах. Гость высоко оценил потенциал для совместной взаимовыгодной работы, которым Сахалинская область обладает в силу своего географического положения. Тосихиро Аики отметил, что японская сторона намерена найти возможности для взаимовыгодного сотрудничества, не ограничиваясь такими традиционными отраслями, как энергетика и рыболовство.