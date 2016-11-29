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25 января 15:43 / Социум / церковь / праздник   2  

Татьянина сила

Сегодня в храм великомученицы Татианы на литургию пришли только верующие сахалинцы. И ни одного студента.

Один день для стройки

Свечи горят ровно, лишь изредка подрагивая. Огонь дает совсем немного тепла. В храме очень холодно. Постройка выложена из цельных бревен, есть фундамент, установлены современные пластиковые окна. Однако отопления нет.

Появление в селе Петропавловском Анивского района храма великомученицы Татианы – настоящее чудо. Такую церковь еще называют обыденной – не потому, что она обычная. Напротив, так именуют уникальные быстровозводимые храмы. Других таких на Сахалине нет.

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Церковь появилась благодаря Всероссийскому проекту «Семь храмов в семи городах за один день». Островная стройка собрала не только местных добровольцев, но и жителей Анивского района и областного центра. Действительно, буквально за сутки, (21-22 сентября 2011 года) на пустом месте у местного дома культуры, в самом центре села вырос маленький, уютный храм.

Сегодня, в Татьянин день, здесь состоялась Божественная литургия. Прихожан около десяти человек, большинство – женщины. Для Петропавловского это немало.

Настоятель храма протоиерей Дмитрий Юзеев сетует, что обычно в храме Святой Татианы не так многолюдно. И совсем не потому, что нет отопления. Вроде и месторасположение удачное, и Святая Татиана в народе любима, но не торопится местный народ в божий храм, ничего не поделаешь.

Сильный характер

Для того чтобы без ущерба для здоровья выстоять службу до конца, прихожане основательно утеплились: кто-то надел толстый пуховик, кто-то закутался в пуховый платок. Некоторые достали с антресолей настоящие валенки.

– Мы сегодня молились с вами и чувствовали, как мороз щипает наши руки, нос. Нам не нравится мерзнуть. Но на самом деле это такая ерунда. Теперь представьте себе, что чувствует человек, понимая, что его сейчас будут мучать, – напомнил в проповеди непростой жизненный путь Святой Татианы отец Дмитрий.

Покровительница российского студенчества и всех Татьян жила в Риме в III веке. Во время гонений христиан она приняла мученическую смерть. Святая почитается и в Православной, и в Католической церквях. На западе имя Татьяна считается русским и используется только в некоторых, по большей части славянских, странах.

– У меня сестру зовут Татьяна. И дочь Татьяна, – делится прихожанка Анна. – Дочка у меня боевая. Вечно борется за справедливость и сама же от этого страдает. Мало кто поддерживает ее в этом стремлении защищать правду, но она очень настырная. Наверное, все Татьяны – сильные женщины. Сестру свою я не видела уже 50 лет. Она живет в Ингушетии. Обязательно позвоню ей после службы, поздравлю с именинами.

Храм тем временем наполняется чудесным ароматом ладана. Кажется, что от запаха ароматических масел становится даже теплее. На Святое Причастие принимают вино, разбавленное кипятком, едят просфору (освященный хлеб). От чашечек поднимается густой пар.

Староста храма себя называет просто – тетя Вера. Она ловкими движениями достает из сумки припасенные просфоры, раздает их прихожанам.

– Свою племянницу Танечку я не видела с 93 года, – делится матушка, – очень скучаю по ней. Такая заводная девчонка! Просто огонь. Помню, как она моим двоюродным братом командовала. А он говорил: «Танька! Ты чего командуешь? Я же тебе дядькой прихожусь». Надо в «Одноклассниках» поздравить Танюшку с Днем Ангела.

Двери сердца

Татьяна Овчинникова до закрытия местного совхоза была его директором. Она выросла в этом селе, в совхозе всю жизнь проработали ее родители. Татьяна не может без слез вспоминать, как закрыли главное предприятие.

– На последнем собрании, когда стало понятно, что совхоз уже не реанимируешь, я сказала: «Совхоз не уберегли. Давайте хоть церковь в Петропавловском поставим». Простите, я сейчас расплачусь! – тянется за носовым платком собеседница.

Так случилось, что коллега Татьяны, когда летела в командировку на остров, увидела в самолете Андрея Поклонского – председателя «Клуба православных меценатов». Татьяна поняла, что этот человек поможет воплотить в жизнь ее мечту. Действительно, благотворитель летел на Сахалин, чтобы помочь построить в области первый обыденный храм. Только расположиться изначально он должен был не в Анивском районе, а на одном из островов Курильской гряды. Татьяна была на той знаковой встрече в епархии, когда чудесным образом церковь было решено построить именно в Петропавловском.

Первое вечернее богослужение было назначено на 30 сентября 2011 года, первая Божественная литургия – на 1 октября. Отец Дмитрий, вспоминая зимние службы тех лет, рассказывает, что людей не пугал мороза – внутри минус 15 – и отсутствие электричества. Селяне обрадовались появлению церкви.

Однако со временем прихожан становилось все меньше и меньше. Возможно, это связано с тем, что службы здесь проходят лишь по праздникам. Отец Дмитрий приезжает в Петропавловское из Анивы (там он – настоятель прихода преподобного Серафима Саровского), открывает храм, приглашает на службы. В остальное время храм закрыт. В прошлом году в церковь даже залезли воры. Хотя украсть им ничего не удалось, видимо, хулиганам ничего не приглянулось, осадок у прихожан и настоятеля остался неприятный.

– После этого случая ко мне подошел местный житель и спросил: «Как же так, храм постоянно закрыт. А вдруг мне нужно срочно помолиться?». Тут в запертой церкви вырывают замки, что уж говорить, если двери постоянно будут настежь, – вздыхает отец Дмитрий.

В Татьянин день служба в храме началась еще засветло. На востоке только-только начала розоветь тоненькая полоса над горизонтом. Когда литургия подошла к концу, в окна прихода уже смело заглядывали первые лучи январского солнца. Прихожане расходились с улыбками на лицах. И пусть в помещении по- прежнему прохладно. Главное, чтобы на душе потеплело.

Теги  Праздник Церковь Проекты
Автор текста, фото и видео: Татьяна Лукина

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Комментарии


Даже не знал, что у нас есть такой храм. Чего только нет
анонимно 26 января 21:16
КАК КРАСИВО
анонимно 25 января 20:59

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