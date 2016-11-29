На севере Сахалина сдают в аренду участок охотугодий

Сахалинцам предлагают взять в аренду участок охотугодий в Охинском районе, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

Профильное ведомство проводит аукцион на право заключения соглашения в отношении участка площадью 76,163 тыс. га.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который выиграет аукцион, сможет здесь заниматься промышленной охотой, а также предоставлять услуги для любителей. В последнем случае пользователь должен позаботиться о необходимой инфраструктуре и построить домики для охотников и скрадки. Также он обязан регулярно мониторить состояние популяций объектов животного мира на закрепленном участке.

Напомним, вся территория области поделена на закрепленные охотничьи угодья, на которых хозяйничают юридические лица и индивидуальные предприниматели, и общедоступные – площади, на которых могут охотиться все желающие. На сегодняшний день на территории области зарегистрировано девять охотпользователей. В их владении находится более десятка участков угодий, расположенных на Сахалине и Курильских островах.

Заявку на участие в аукционе можно подать в рабочие дни в региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 16 (кабинет 101). Необходимая документация, форма заявки, схема расположения охотничьих угодий размещены на сайте https://torgi.gov.ru.