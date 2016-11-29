Южносахалинцев приглашают на семинар по лавинной безопасности

Семинар по лавинной безопасности проведет для островитян представитель лаборатории лавинных и селевых процессов Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Генсиоровский. Приглашаются как опытные туристы, так и новички.

Как сообщает пресс-служба Центра молодежных инициатив, особое внимание лектор уделит вопросам безопасности при горных походах и фрирайде.

- Подобные занятия мы проводим ежегодно. По опыту прошлых лет можно сказать, что обычно их посещают 60 человек, - сказала специалист по работе с молодежью ЦМИ Нина Кассова. - Сегодня все больше горожан увлекается туризмом и активными зимними видами спорта, поэтому вопросам безопасности нужно уделять особое внимание.

Завершением теоретической части курса станет практическое занятие по изучению признаков лавиноопасного склона. Планируется, что оно пройдет в феврале на Чеховском перевале.

Организаторы мероприятия – Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска и региональная общественная организация по туризму «Адреналин».

Занятие состоится 1 февраля в 19:00 в актовом зале ЮСПК СахГУ (Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 284). Начало в 19:00.