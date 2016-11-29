Проект «ПроОстрова» вдохновляет сахалинцев на творчество

В редакцию издательского дома «Губернские ведомости» 25 января пришло письмо от анивчанки Раисы Андрюшенковой.

Рукописное письмо – большую редкость в наши дни - в редакции рассматривали как диковинку. Оказалось, что прилетевший из соседнего района конверт – с ценным грузом. В нем корреспонденты обнаружили два стихотворения о Сахалине.

Выпускница Московского государственного университета, географ Раиса Ивановна Андрюшенкова сообщила в письме, что живёт на Сахалине с 1974 года, любит наши острова и пишет о них.

Женщина прислала свои произведения на конкурс «ПроОстрова», который издательский дом запустил в честь 70-летия Сахалинской области. К сожалению, по условиям конкурса редакция принимает к участию только видеоролики, стихи должны читать дети и подростки до 18 лет. Поэтому Раиса Ивановна принять участия в конкурсе не сможет, но мы благодарим ее за то, что поделилась с нами своим творчеством и частичкой искренней любви к родному краю.

Вот сроки из ее стихотворения «Острова»:

Загадочные волны океана

Целуют островные берега,

Зимою греют, охлаждают летом,

И шепчутся о вечности с поэтом.

Второе стихотворение «Кто мы?» автор посвятила экологическим проблемам:

Пройдите вдоль дорог, на берег речки,

Что встретит ваш смущённый взор?

Пакеты, хлам, бутылки и отходы,

И это все - и ваш, и мой позор.

Напомним, проект «ПроОстрова» проходит под патронажем правительства Сахалинской области. Победители в каждой возрастной категории, получат планшеты, за вторые и третьи места – наборы интересных книг. Кроме того, предусмотрены поощрительные призы от ИД «Губернские ведомости». Награждение состоится 26 апреля, в День флага Сахалинской области.