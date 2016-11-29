В Сахалинской коммунальной компании сменили директора

Решением совета директоров АО «Сахалинская коммунальная компания» (СКК) предприятие возглавил Юрий Вяткин.

По информации пресс-службы СКК, новый руководитель ранее занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту. Новый гендиректор родился в 1959 году в городе Артеме Приморского края. Закончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики. Вся трудовая деятельность Юрия Вяткина связана с теплоэнергетикой и жилищно-коммунальным хозяйством.

В течение 32 лет он работал на различных руководящих должностях теплоэнергетических предприятий Дальнего Востока. В 2008 году Министерством регионального развития РФ ему присвоено звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России». С 2015 года по настоящее время он трудится в СКК, имеет богатый опыт в решении вопросов городского хозяйства. Члены Совета директоров отмечают нового главу компании как грамотного руководителя и профессионала высокого уровня.

- Южно-Сахалинск - современный, быстро развивающийся город, в котором ведется интенсивное жилищное строительство, возводятся объекты социального значения и бытового обслуживания, открываются новые спортивные комплексы. Спрос на тепловую энергию велик, поэтому теплоснабжающая компания областного центра должна предвосхищать развитие экономической, социальной и жилищной инфраструктуры, - подчеркнул генеральный директор. - Главная задача, которую ставлю перед собой - обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития, а также необходимость совершенствования сбытовой деятельности – увеличение объемов реализации и высокая собираемость платежей.