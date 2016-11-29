Шесть новых судов закупят для Шахтерского порта в этом году

По словам исполнительного директора порта Юрия Гвоздикова, суда будут предназначены для работы на восточной набережной.

- Первое судно должно прийти уже в начале мая. До этого момента мы должны набрать экипажи. К концу апреля первый экипаж отправится на верфь принимать первое судно. Дедвейт оптимален по параметрам ковша, его глубин и площади, - отметил Гвоздиков.

В связи с обновлением флота в порту планируется увеличить штат сотрудников. Для экипажей нужно 36 человек.

Директор напомнил: в прошлом году для порта было приобретено много новой техники - перегружатели Liebherr-544 с объёмом ковша 6 кубометров и Liebherr-554 (6,5 кубометров). Также закуплены два огромных бульдозера с площадью отвала 22 кв. метра и два новых фронтальных погрузчика Liebherr-580.

— Много техники мы арендовали, от неё мы отказываемся в пользу своей новой, - подчеркнул Гвоздиков. - В этом году на восточную набережную поставим стакер (телескопический ленточный конвейер) производительностью 1,5 тыс. тонн в час. Поэтому через восточную набережную мы планируем за год отгрузить 1,5 млн тонн угля.