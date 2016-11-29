На Сахалине пройдут XX Чеховские чтения

Региональная краеведческая конференция «XX Чеховские чтения» пройдет 30-31 января в Южно-Сахалинске.

По информации организаторов, на научное мероприятие, ставшее визитной карточкой музея книги Чехова «Остров Сахалин», заявились более 40 человек. Помимо сахалинских исследователей, в юбилейных чтениях примут участие представители чеховских музеев из Мелихова, Таганрога, Крыма, а также Литературного музея Хоккайдо. Это сотрудники музеев, библиотек, архива, историки, филологи, педагоги и другие специалисты.

- Масштаб конференции с каждым годом растет, как и количество участников. В этот раз поступило много заявок от школьных учителей, и мы устроили отдельную секцию для них. Опытом с островными преподавателями поделится профессор Александр Кубасов, - рассказала и.о. директора музея книги «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

Региональная научная конференция «XX Чеховские чтения» проходит каждый год в день рождения А.П. Чехова.