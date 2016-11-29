Нефтеналивной причал заработает в этом году в порту Шахтёрска
Угольный морской порт Шахтёрск в этом году планирует запустить в работу нефтеналивной причал, сообщается на сайте Восточной горнорудной компании.
- Причал необходим для сбора отработанных нефтесодержащих вод и снабжения наших судов. Во-вторых, он обеспечит их бункеровку, - подчеркнул исполнительный директор порта Юрий Гвоздиков. - Также планируется строительство нефтебазы на 3000 тонн. Это позволит нам обеспечить себя и Солнцевский угольный разрез топливом. А в перспективе обеспечить им весь район.
По словам Гвоздикова, сейчас проект согласовывается со всеми необходимыми государственными структурами: Российским морским портом, администрацией морских портов Сахалина и Курил.
С запуском объекта появятся новые рабочие места.
Кроме того, отметил Гвоздиков, в этом году в порту организуют пост аварийно-спасательного формирования. На одном из буксиров собираются установить современное оборудование и использовать его для борьбы с разливами нефти.
Фото Восточной горнорудной компании
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