Нефтеналивной причал заработает в этом году в порту Шахтёрска

Угольный морской порт Шахтёрск в этом году планирует запустить в работу нефтеналивной причал, сообщается на сайте Восточной горнорудной компании.

- Причал необходим для сбора отработанных нефтесодержащих вод и снабжения наших судов. Во-вторых, он обеспечит их бункеровку, - подчеркнул исполнительный директор порта Юрий Гвоздиков. - Также планируется строительство нефтебазы на 3000 тонн. Это позволит нам обеспечить себя и Солнцевский угольный разрез топливом. А в перспективе обеспечить им весь район.

По словам Гвоздикова, сейчас проект согласовывается со всеми необходимыми государственными структурами: Российским морским портом, администрацией морских портов Сахалина и Курил. С запуском объекта появятся новые рабочие места. Кроме того, отметил Гвоздиков, в этом году в порту организуют пост аварийно-спасательного формирования. На одном из буксиров собираются установить современное оборудование и использовать его для борьбы с разливами нефти.