Сахалинская молодежь отмечает День студента

Свой «профессиональный» праздник, который завершает период зимней сессии, учащиеся вузов отметили сегодня в Сахалинском госуниверситете.

Торжественную церемонию молодые люди открыли студенческим гимном «Гаудеамус», после чего состоялся творческий концерт, подготовленный самими учащимися вузов. Гостям праздника также показали видеоролики о жизни студентов в будни и праздники.

- Скажу по секрету: ни один порядочный студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебного процесса. Это самый популярный у нас праздник, полный добра и веселья. Мы предпочитаем отмечать его бурно и весело, - пошутил один из участников торжества.

По традиции в этот день талантливые студенты островного края получают премии. Все они - победители международных, всероссийских или региональных конкурсов, участники различных конференций. За последние десять лет таких поощрений удостоились более 3,5 тыс. человек. Сегодня награду лучшим из лучших вручил губернатор региона Олег Кожемяко. В своем поздравлении он отметил, что в Сахалинской области многое делается для создания комфортных условий для жизни, учебы и работы. В том числе действует целый пакет мер социальной поддержки для молодых семей. Так, например, семьям, в которых родился первенец, предоставляется единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. А при рождении тройни - 1 млн рублей.

- Сахалинской области нужны молодые специалисты. Люди, которые будут любить регион, здесь жить, создавать семьи и воспитывать детей. Мы понимаем, что на решение молодежи остаться жить на островах во многом влияет жилищный вопрос. Поэтому на Сахалине и Курилах началось масштабное строительство жилья. В том числе арендного. В этом году оно будет возводиться во всех муниципальных образованиях. Через ипотечное агентство мы также предоставляем льготную ипотеку. Потому что те процентные ставки, которые предлагают сегодня банки, неподъемны для многих молодых семей. Хочу отметить, что такого объема поддержки жителей больше в России нигде нет. В этом смысле мы - уникальный регион. Поздравляю вас, дорогие студенты! Уверен, вместе мы многое сделаем для нашей области, - сказал Олег Кожемяко.