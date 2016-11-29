Сахалин готовится к приему олимпийской сборной России и игр «Дети Азии»

Сахалин готовится принять национальную олимпийскую сборную страны и первые в истории зимние международные соревнования «Дети Азии», информирует пресс-служба главы региона.

В преддверии этих событий на острове дополнительно к уже имеющимся сооружениям спортивной инфраструктуры построят 20 км горнолыжных трасс, две канатные дороги, биатлонный комплекс и горные деревни. Губернатор Олег Кожемяко потребовал ввести объекты в работу уже в текущем году. Накануне он провел выездное совещание с руководителями органов исполнительной власти региона, посетив с ними как уже действующие, так и перспективные строительные площадки под размещение объектов.

Напомним, этой и следующей зимой российские спортсмены-олимпийцы проведут на острове итоговые сборы к Играм 2018 года в Республике Корее. После чего регион рассчитывает принять международные спортивные соревнования «Дети Азии». Заявку Сахалина на проведение детской Олимпиады лично поддержал зампред правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Подготовка к предстоящим событиям вступила в области в финальную фазу. Поставлена задача увеличить общую протяженность трасс с 30 до 50 км на главном объекте зимних видов спорта юга Сахалина – СТК «Горный воздух». В этом году новые зоны катания здесь появятся на горе Красной, имеющей высоту около 800 метров и находящейся по соседству с уже обустроенной горой Большевик. Сейчас завершается их проектирование.

Красная получит две канатные дороги протяженностью 2200 метров («Север») и 1900 метров («Юг»). Объекты уже на стадии заключения контракта, а также систему оснежения склонов (на горе Большевик также увеличат количество снежных ружей и снегогенераторов). У подножия построят горную деревню – комплекс из 20 домиков-шале, каждый площадью от 130 до 200 кв. м. Одновременно с комфортом разместиться здесь смогут до 170 человек.

Еще одна подобная деревня расположится в районе базы «Динамо». Ее первая очередь будет включать 22 жилых здания быстровозводимой конструкции - из клееного бруса на бетонном фундаменте.

- После передачи земельного участка в областную собственность и подготовки проектно-сметной документации ориентировочно с 1 июня планируем развернуть строительные работы, - доложил губернатору глава регионального минспорта Антон Зайцев. Он сообщил и о планах по возведению на средней площадке «Горного воздуха» современной входной группы, организации нового пункта проката горнолыжного инвентаря. В течение предстоящих лет здесь построят и вместительную шестиэтажную гостиницу. К 2018 году в областном центре и его окрестностях также появятся две новые ледовые арены и спортивный центр для летающих лыжников, более чем на 7 км увеличится общая протяженность трасс на лыжном комплексе. На горе Парковой модернизируют канатный подъемник и усовершенствуют трассу для слоуп-стайла. Этой осенью должны быть введены объекты первой очереди сахалинского биатлонного комплекса: освещаемые лыжные и лыжебиатлонные трассы, стадион и стрельбище на 30 установок с мишенями. Стройка развернулась неподалеку от Дворца спорта «Кристалл». Несмотря на оживленную деятельность на площадке, компания-подрядчик допустила отставание от первоначального графика. По итогам прошлого года работы, начавшиеся в июне, выполнены всего на треть. Сейчас на площадку завозится недостающий скальник, залиты фундаменты под будущее стрельбище, подготовлены основания для установки опор искусственного освещения лыжных и биатлонных трасс.

- Темпы работ недостаточные, - констатировал Олег Кожемяко. – За февраль наращивайте на площадке количество людей и техники. Если работы не будут организованы должным образом, поставим вопрос о замене подрядчика. Как пообещал представитель компании-подрядчика, в конце января строители приступят к монтажу опор под освещение и постепенно наверстают график. По итогам поездки губернатор поручил руководителям профильных министерств и ведомств области подготовить планы конкретных действий, которые позволят в назначенные сроки ввести в работу все спортивные сооружения. - Эти вопросы комплексные и достаточно сложные, потребуется применение новых инженерных решений, скажем, для того, чтобы переместить в землю небезопасные воздушные линии электропередачи вблизи горнолыжных трасс, найти источники воды для системы оснежения склонов, обеспечить площадки необходимой инженерной инфраструктурой: системами водоснабжения и водоотведения, электричеством. При этом обязательное условие – должны соблюдаться все экологические требования. Браться за эту работу необходимо уже зимой: определяться в объемах строительства, формировать графики, готовить проектно-сметную документацию. Регулярно будем проводить организационные совещания, чтобы гарантированно ввести объекты в работу к декабрю этого года, - резюмировал глава области.

Новая спортивная инфраструктура должна в равной степени использоваться как спортсменами-профессионалами, так и любителями – местными жителями и туристами, подчеркнул он.