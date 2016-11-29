4,5 млн тонн угля планирует отгрузить Шахтёрский порт в этом году

4,5 млн тонн угля планирует отгрузить угольный морской порт Шахтёрска в 2017 году, сообщается на сайте Восточной горнорудной компании.

По словам исполнительного директора предприятия Юрия Гвоздикова, в ушедшем году погодные условия не дали достичь поставленной планки в 4 миллиона. Удалось отгрузить только 3 млн 100 тыс. тонн.

- При годовой норме отгрузки 135 дней погода позволила нам отработать лишь 105 дней. Но даже при этом порт установил рекорд. В 2015 году показатель был 2,85 млн тонн. В 2016-м прирост составил 250 тыс. тонн, - подчеркнул Гвоздиков. - Кроме того, в прошлом году был установлен рекорд суточной отгрузки — 32 тыс. тонн за смену. Совместно с Росморпортом провели дноуглубление в ковше. Было поднято 47 тыс. тонн грунта. Эта работа плановая, углубляли до проектных величин.

Руководство порта уверено, что в 2017-м погода не помешает работать в полную мощь. Риски планируется минимизировать за счёт приобретения новых шести судов дедвейтом 650 тонн каждое. - Будем их грузить у восточной набережной. Это позволит увеличить суточную производительность. В планах: отгрузить с угольного причала 3 млн тонн, с восточной набережной — 1,5 млн тонны.