Краеведческий музей покажет «Цветы Мугунхва на сахалинской земле»

В областном краеведческом музее 27 января откроется выставка «Цветы Мугунхва на сахалинской земле».

Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция посвящена истории и этнографии островных корейцев. В ней представлены подлинные предметы из фондов краеведческого и художественного музеев. Экспонаты отражают жизненный уклад, традиции и обычаи представителей Страны утренней свежести. Посетители смогут также познакомиться с документами и фотографиями из фондов государственного исторического архива области.

Выставка посвящена 70-летию образования в современных границах Сахалинской области и приурочена к празднованию Нового года по лунному календарю. Открытие выставки – одно из мероприятий Дней корейской культуры в музее. До 27 февраля посетители краеведческого музея смогут также просмотреть видеофильмы о корейских традициях, обычаях и праздниках, поиграть в традиционные корейские игры, прослушать лекции.

Программа Дней корейской культуры – результат сотрудничества музея, Сахалинской общественной организации сахалинских корейцев и Генерального консульства Республики Кореи.

Открытие выставки – в 16:00. Заказать экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону (4242) 72-75-55.